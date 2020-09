Tardaron seis días en internarlo y terminó falleciendo por covid

La mujer de un vecino de la ciudad de Santa Fe, que falleció este domingo por Covid 19, contó por el programa “De Diez” los dramáticos seis días que padeció Hugo Ramaccioni desde que se enfermó de Coronavirus hasta que lo terminaron internando en el Hospital Cullen. Evangelina Gutiérrez asegura que el sistema no detectó a tiempo la gravedad del caso de su marido y tardó demasiado en internarlo teniendo en cuenta que Hugo Ramaccioni era un paciente con comorbilidades.





Evangelina Gutiérrez, expresó que “yo no hago una crítica ni a los profesionales del 107, ni al 0800 porque se que están colapsados pero si cuestiono la forma de trabajar que llevan adelante. Mi esposo comenzó el jueves 3 de septiembre con síntomas gripales (el día anterior y ese llovió e hizo mucho frío en la ciudad y el se mojó). Desde ese día, mi esposo se aisló. El viernes y el sábado estuvo con temperatura alta y llamé para que le hagan el hisopado. Comencé a llamar al 0800 el sábado a la madrugada y recién me atendieron el domingo”.

Además, Evangelina agregó que “cuando me atendieron me dijeron que tome paracetamol de un gramo cada 8hs para bajar la temperatura. El lunes 7 llamé al 107 porque estaba colapsado el 0800 y consideraba que era una emergencia. Hacía tres días que estaba con temperaturas altísima. Vino el 107 el lunes, lo revisaron, me dijeron que sus pulmones estaban bien (el no había sido hisopado aún) y le recetaron dipirona. El martes estuvo un poco mejor”.

“Durante la madrugada del miércoles, Hugo estuvo muy mal con la temperatura. Esa noche fue durísima. El miércoles al mediodía pedí por favor que lo vengan a buscar para internarlo porque no daba más y se lo llevaron por la tarde. Algo que quiero contar por que no lo puedo creer es que el médico que vino del 107 con un termómetro digital el tomó la temperatura y le dio 36 (marcaba mal). Yo le tomé con el mío y daba 39”, relató la esposa de Hugo.

A Hugo Ramaccioni el hisopado positivo le llegó cuando ya estaba internado en el Hospital Cullen con un diagnóstico de neumonía.

Finalmente, Evangelina Gutiérrez remarcó que está segura que el sistema de salud está funcionando mal para detectar estos casos peligrosos y le recomendó a cualquier familia que tenga un paciente de riesgo que lo lleve urgente al Hospital para que sea internado, que no espere.

Fuente: LT10