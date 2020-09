Ángel Farias, 1er Covid-19 en Arrufó: "Esto nos plantea todo un desafío y mucho trabajo por delante"

(Fuente Marisa Mercado) "Estamos un poco complicados por varios motivos, en el día de ayer se informó un caso positivo de covid de una persona de la localidad que fue hisopada en Sunchales, lugar al que fue derivada el día martes, nos encontramos con la notificación ayer por la tarde. La cuestión es que es una persona que estuvo internada en el hospital desde el sábado al martes. Era una paciente que no tenia nexo epidemiológico, ni motivos para sospechar de un caso de covid pero así es como funcionan las cosas en pandemia, uno no sabe de dónde puede provenir algún nuevo caso. Estamos preocupados porque no tenemos el caso cero, a través de quién la paciente se contagió y eso nos plantea un enorme trabajo por delante que es tratar de rastrear a todos sus contactos estrechos y en esa tarea estamos. Hay varias personas aisladas, dentro de esas personas aisladas también hay personas que han presentado síntomas que fueron hisopadas hoy como contactos estrechos por ser familiares y profesionales del equipo de salud y ese es el principal inconveniente que estamos teniendo, la mayoría de las enfermeras y mucamas han sido contactos estrechos de esta persona y deben aislarse, tenemos el 80% del personal del hospital fuera de juego" dijo el Dr. Ángel Farias.

Luego señaló que "estamos trabajando muchísimo a nivel hospital, comunal e instituciones para poder mantener el hospital abierto, la internación se decidió cerrarla, va a quedar una guardia de enfermería como sala de salud las 24 horas y una guardia médica mínima sólo para urgencias por un tiempo indeterminado o por 14 días".

"Esto nos plantea todo un desafío y mucho trabajo por delante" indicó el medico y afirmó que deben esperar el resultados de los hisopados porque "al equipo de salud se le realizaron test rápidos, que afortunadamente dieron negativo, pero no se puede confiar al 100% en el resultado porque son orientativos".

"Hay alrededor de 50 personas aisladas, un número dinámico porque puede ir variando. En Arrufó nunca debió bajar el nivel de alarma, todos disfrutábamos de esa sensación de seguridad que teníamos al no tener caso, pero, esto nos hace replantear un montón de cosas. Ahora estamos con el problema dentro y tenemos incertidumbre".

A nivel departamental se creó un comité de crisis que diagramó los centros de aislamiento y la localidad cuenta con uno que consta de unas diez camas y están alertas para analizar la necesidad de utilizarlo o no.

Por último, el Dr. Farias brindó consejos para la comunidad acerca de los cuidados que se deben tener en cuenta: "tenemos exceso de información de cuáles son las medidas de precaución, sociabilizar lo menos posible, la higiene de manos, el uso de barbijo, salir sólo por cuestiones indispensables. La comuna está en permanente contacto con el ministerio de salud para ver qué medidas epidemiológicas se van a tomar, sujeto a los resultados de los hisopados en marcha".