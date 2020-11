Y un día la pelota volvió a rodar

Durante los meses que estuvo detenida la actividad deportiva por la pandemia, el Club Deportivo y Cultural Ferro Dho tomó la decisión de realizar distintos tipos de mejoras y refacciones en la cancha principal, cancha auxiliar, salón de fiestas e instalaciones en general.

Hoy, con los proyectos de reformas avanzados, se puede apreciar que la institución está quedando realmente hermosa.

Tal como lo expresaron desde la comisión directiva, durante la cuarentena, transformaron la crisis en oportunidad y encontraron el momento indicado para poner todo a punto para cuando les permitan volver a las actividades con normalidad.

Con respecto al campo de juego, se realizaron diversos trabajos, contrataron al canchero de Colón de Santa Fe y el verde césped luce espectacular. Con la idea de hacer un reconocimiento de la cancha principal y que se conozca cómo está quedando, los responsables del club convocaron a los equipos de las diferentes divisiones y, a partir de ahora, cada categoría jugará una vez a la semana para que quede óptima hasta que vuelva definitivamente el fútbol.

“Para que reconozcan y vean los adelantos que hay en el césped del estadio, el miércoles fue la primera y la reserva y jugaron un partido, el domingo fueron las mujeres, el miércoles van veteranos y el fin de semana queremos organizar para que pasen todas las inferiores, incluidas las escuelitas”, explicó Aldo Ojeda, presidente de la institución.

Quien nos contó acerca de la grata experiencia y del reencuentro con todos sus compañeros fue Alan Ciocan, jugador del equipo de primera división.

Tanto los hombres como las mujeres de las distintas categorías se acercaron el club a probar el estado del campo de juego, de esta manera, se reencontraron, compartieron un lindo momento y pudieron hacer rodar la pelota después de tanto tiempo.

“El canchero nos aconsejó usar la cancha, poder estrenarla, nos juntamos todos los de primera, sub 23 y algunos chicos de inferiores. Pudimos disfrutar un poco la cancha del hermoso campo de juego, quedó hermoso, es una lástima que no se pueda usar pero sirvió para juntarnos, para que todos puedan ver lo que esta la cancha y creo que en la liga no hay un campo de juego así, estamos muy contentos”, contó Alan.

Ansiosos por volver a los entrenamientos y a juntarse con todo el equipo, Alan expresó que disfrutaron esta práctica informal y que tienen muchísimas ganas que vuelva el fútbol a sus vidas, porque los domingos no son lo mismo de antes.

“Salió un lindo entrenamiento y sirvió para vernos las caras después de tanto tiempo. La idea es que la usemos una vez por semana primera división, femenino, veteranos e inferiores. Esperemos que lo antes posible se pueda volver a la práctica, estamos pidiendo permisos para tratar de empezar a juntarnos a entrenar. Todos los domingos nos falta algo”.

El jugador, como tantos amantes del fútbol, expresó que “el año sin fútbol fue horrible, de los 13 años que me dedico a esto. Si bien casi nunca dejamos de entrenar particularmente, el profe nos pasó trabajos para que haga cada uno en su casa, pero no es lo mismo y esto fue una sensación única, no divertimos mucho.

Aunque con la pandemia no se puede planificar nada a corto o largo plazo, las expectativas están puestas en el 2021 como la vuelta al fútbol. Si bien se retomaron los partidos de la Liga Profesional de Fútbol y los distintos torneos a nivel país, la situación de las ligas no es la misma.

“Van arrancar todos los torneos pero con la liga el tema es la gente, para el club es casi imposible jugar sin gente por los gastos que debe afrontar y los viajes se hacen en colectivos, es complejo y es cuestión que de arriba venga la orden, pero ni los dirigentes sabe. Acá ganas sobran, creo que en el 2021 se va a poder, el club está quedando hermoso, la portada toda pintada, el campo de juego, hace muchos años queríamos hacer esto, por suerte se pudo con el lorito, con el apoyo de toda la gente y de la comisión y se vienen nuevos proyectos como la iluminación y una nueva bomba para riego”, cerró Alan en la charla con este medio.