Problemas elaborados por profesores de la Esc. 474 están incluidos en el cuadernillo provincial

Esta semana se conoció la linda noticia de que el Ministerio de Educación de la provincia publicó el cuadernillo de trabajo correspondiente al sexto año del nivel secundario, en la modalidad informática profesional y personal, en el cual participó el Profesor Daniel Rogau, quien se desempeña como docente en la escuela 474 Tambor de Tacuarí.

Daniel participó en la elaboración de distintas temáticas y estuvo integrando el equipo que se encargó de la selección de contenidos y elaboración de secuencias de enseñanza junto a otros profesionales.

“Gracias a Dios hemos sido consultados de parte del ministerio, por distintos actores, sobre distintas problemáticas que hemos presentado a los alumnos y sobre todo que las hayan resuelto. Se elaboran cerca de doce proyectos con distintas índoles, dentro de ellos tres salieron de la escuela en la parte informática y electromecánica también presentó proyectos que fueron aprobados. Hay dos que están andando y uno que está en el camino”, contó el profe Daniel Rogau.

Con respecto a los proyectos que se crearon en la escuela 474 y que se replicaron en el cuadernillo, se destaca un timbre para el establecimiento educativo que indica los horarios de ingreso, recreos y clases especiales que está programado y no necesita ser utilizado manualmente. Este timbre está funcionando en la escuela hace tres años y fue elaborado por los alumnos. Otro de los proyectos es la creación de un original reloj en el cual trabajaron los chicos junto a sus docentes y el tercero tiene que ver con un proyecto en conjunto entre la escuela 474 y la escuela 339 Lanceros del Sauce.

“El segundo es un reloj Berlín con luces, lo vimos en internet y nos pareció interesante para elaborarlo. Se hizo con la plataforma arduino, es un reloj RTC y todas las conexiones para que refleje la hora de una forma distinta. Tiene la intención de que los chicos hagan cálculos, en la parte de arriba muestra la hora, abajo los minutos y una vez que te acostumbras al primer pantallazo sabes la hora que es. El tercero lo empezamos a hacer con la agro, la idea era integrar las dos técnicas y aportar algo desde la parte de informática y producción, hubo varios intentos y se había logrado poder monitorear la temperatura y humedad de un supuesto vivero, a su vez esos datos iban a parar a una página de internet, donde se graficaban y lo podían ver en el celular”, explicó el docente a este medio.

Todos son trabajos que ya se concretaron en la escuela 474 y sumado a este logro del profesor Daniel generan un gran orgullo para todos los que forman parte de la institución. La calidez y originalidad de los trabajos demostraron el gran nivel educativo que posee la escuela sancristobalense.

“Los problemas fueron propuestos y elaborados. Es la primera vez que nos pasa y estamos muy contentos. A su vez, nos pone contentos porque estamos a un nivel que no tenemos nada que envidiarle a Santa Fe, Rosario, Rafaela o Reconquista que son grandes ciudades con más acceso a otras cuestiones y nos han escuchado a nosotros que es lo importante”.

Otro de los factores fundamentales para estos logros es el trabajo en equipo que resaltó el profesor Daniel.

“Dentro del área del taller de informática uno elabora las ideas y elaboramos la programación, pero hay que hacerlo físicamente y tenemos un equipo muy bueno, en mi caso me ayuda mucho Néstor Rossi de electrónica a armar los dispositivos para que queden presentables y funcionales”.