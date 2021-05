12 de Mayo: En el Día Internacional de la Enfermería exigimos que respeten Nuestros Derechos

Hoy más que nunca se exige que se respeten los derechos de las enfermeras y los enfermeros. En relación con esto, nuevamente se solicita a las autoridades ministeriales y al Gobernador Omar Perotti que cumplan urgentemente la sentencia judicial firme que ordena la reglamentación del artículo 25 de la Ley del Ejercicio de la Enfermería N° 12.501, el cual establece que la enfermería es una profesión de Alto Riesgo (ARE). A su vez, también se solicita que se reglamente la Ley N° 13.968, la cual reconoce a los enfermeros con título de grado como profesionales de la salud.

Cabe recordar que el día martes 13 de Abril de 2021 se realizó una reunión presencial en el Ministerio de Gobierno, Justicia, DDHH y Diversidad, junto con todas las entidades que representan a la enfermería de Santa Fe, en la cual se dialogó sobre la importancia y necesidad de avanzar en la reglamentación de las tareas de alto riesgo previstas en el art. 25 de la Ley N° 12.501.

En el marco de este 12 de Mayo y en el contexto de la actual crisis sanitaria consideramos sumamente necesario que se mejoren las condiciones de la enfermería santafesina como lo manda la ley. Los enfermeros están cansados, extenuados, estresados. Durante muchos años sus derechos no fueron respetados y en este contexto de pandemia tan agobiante esto se evidencia claramente. Es por todo esto que el colegio permanece en alerta, y si no aparece un nuevo canal de diálogo o avance por parte de las autoridades provinciales, el CPE no dudará en llevar a todos los enfermeros y enfermeras a las calles para que hagan Oír su Voz.