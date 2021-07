Comenzarán a vacunar a menores de 18 años con comorbilidades

La funcionaria provincial aclaró que “desde este miércoles” podrán inscribirse en el registro provincial de vacunación, https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio, niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo.

En este sentido, los factores de riesgo que se contemplarán son:

>> Diabetes tipo 1 o 2.

>> Obesidad grado 2 (Índice de Masa Corporal > 35) y grado 3 (Índice de Masa Corporal > 40).

>> Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

>> Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

>> Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

>> Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

>> Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

>> Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

>> Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

>> Personas con tuberculosis activa.

>> Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

>> Síndrome de Down.

>> Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

>> Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

>> Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

>> Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

>> Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

>> Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

A su vez, respecto a la continuidad del plan de vacunación, se insistió en la importancia de aplicar segundas dosis. “En agosto trabajaremos fuertemente en completar esquemas”, destacó Martorano.