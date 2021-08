Maxi López, el candidato del socialismo que busca dar el golpe

Fue una de las grandes sorpresas, no figuraba en las encuestas previas para ver cómo medía, lo que lo convierte en una apuesta fuerte por parte de un sector político que busca un espacio de manera definitiva dentro de la política sancristobalense.

Primero fue Ricardo Gallo y después Juan Ignacio Capovilla, ahora busca su lugar Maximiliano López que, a diferencia de los otros, fueron en listas con la UCR producto de negociaciones del Radicalismo con el Socialismo a nivel provincial-departamental, más allá que Capovilla fue a interna contra Marcelo González, la alianza aún estaba bien fuerte y vigente, quizás no desgastada como en estos tiempos donde el radicalismo y el Socialismo tomaron caminos diferentes a nivel nacional.

La aparición de Maxi López, “Salchi” para gran parte de la juventud sancristobalense, fue repentina y sorpresiva. De militancia en sus tiempos de estudiante en Rosario cuando cursaba la carrera de odontología, pero sin una participación partidaria a nivel local, hoy decidió encabezar la lista del partido socialista.

Su nombre se escuchó semanas antes del cierre de listas dentro del mundillo del Socialismo. El partido de la rosa tenía que presentar lista para no perder terreno en la comunidad sancristobalense. Pero la elección definitiva de los candidatos se demoró hasta el cierre de las inscripciones de las listas por diferentes motivos. Nunca hubo propuestas de listas en conjunto con la UCR. "Ni nos la propusieron, ni la pedimos" sentencian dentro de las filas socialistas.

“Tuve muy buena respuesta, las repercusiones fueron positivas porque no paro de recibir mensajes de aliento y de apoyo”, cuenta Maxi en el inicio de la entrevista tras ser consultado cómo fue el después de haber lanzado la pre- candidatura, y agrega; “ampliamos el grupo, hubo gente que quiso incorporarse y sumarse a participar, así que sin dudas la noticia de mi candidatura ha sido bien recibida entre los vecinos”.

Sobre los ejes de campaña y sus lineamientos, el odontólogo asegura que junto al grupo, venían trabajando pero que en estos días se ha profundizado el debate sobre diferentes propuestas y que van a encarar la campaña con temas como el medio ambiente, donde abordarán proyectos para la implementación del reciclaje de la basura; “es un tema fundamental y que hay que darle toda nuestra atención, si bien hay varios proyectos a las vueltas no podemos dejarlos dormir o reposar en cajones, hay que implementarlos como lo han hecho en varias ciudades, incluso de la región como Ceres o San Guillermo y nos damos cuenta que no es nada del otro mundo, es concientizar y ponerse a trabajar. Siempre pensamos que íbamos a tener un mundo que iba a durar muchos más años y hoy vemos que no es así, hay ríos y lagunas secos a nuestro alrededor entre tantas otras cosas malas”, indica Maxi y asegura que “El tratamiento de la basura nos dará una ciudad más limpia y ordenada, nos ayudará con el medio ambiente y además puede generar fuentes de empleo, pensándolo desde el sistema cooperativo”.

Otro de los temas y proyectos a futuro pasará por los temas de género, donde López cuenta que han formado un equipo especializado en el tema, que los va a asesorar y acompañar.

En cada campaña política, lo económico no está ajeno, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia y de crisis para algunos sectores, donde el Socialismo piensa en un “acompañamiento para PYMES y emprendedores, con distintas capacitaciones desde cómo pensar el producto hasta cómo venderlo o publicitarlo, y sin lugar a dudas a pensar cómo solventarlo, por lo menos en sus inicios” considera el joven pre candidato quien además piensa que se pueden dar “fusiones o uniones de empresas bancarias para el fomento del emprendedurismo. Hay que acompañar siempre porque si emprendes una pequeña fábrica o lo que sea, y si te va bien, vas a necesitar más mano de obra y eso es empleo genuino”.

Por otra parte, dentro de la interna del Frente Progresista, Maxi respeta mucho la figura de Martino por sus años de trayectoria dentro de la política, pero cree que es hora de plantear la generación de una nueva dirigencia política que interprete los nuevos desafíos que hoy tiene la ciudad. "Es nuestro momento y no hay que sacarle el cuerpo, nosotros somos los que mejor entenderemos el camino que nos tocará transitar" aseguró.

En lo que respecta a la presentación formal de la lista, López expresó que lo que buscarán hacer es un lanzamiento virtual (de la misma manera lo hizo Clara García, la referente hoy del PS) para respectar los protocolos y espacios. “Sí pensamos hacer un cierre de campaña, si la situación epidemiológica lo permite. En ese momento queremos que vayan todos los candidatos, no solamente con quien vamos a internas, porque pensamos que esa va a ser la manera de hacer política, la de escuchar a todos y legislar a favor de la gente", cerró Maxi López.