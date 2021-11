Ainara Martina y su amor por la danza

A los dos años descubrió su amor y pasión por la danza y desde ese momento se ha convertido en una gran bailarina capaz de sortear cualquier obstáculo para cumplir con sus metas, acompañada siempre de su familia y de sus profesoras que la ayudaron a formarse.

Para conocer un poco de su historia, nos contactamos con ella y su familia que nos contaron acerca de su vida y sus experiencias con la danza.

De pequeña empezó en Fitness Gym de Claudia García con sus profesoras Gisela Cavallo y Mariana Riberi con ritmos urbanos, a los 3 años comenzó con Danza Clásicas y Contemporáneas de la mano de su profesora de siempre Mara Casani, quien la prepara y la apoya para seguir en este camino. Sin dudas juntas han formado un gran equipo de trabajo, de muchas horas de ensayo, preparación y correcciones que hoy con tanto esfuerzo, dedicación, perseverancia y disciplina dan tantos resultados increíbles y satisfactorios.

Ainara como solista se ha superado día a día, no ha parado ni un solo día de entrenar, en plena pandemia como desafío participó de la Competencia Flavio Mendoza en el año 2020 y salió Subcampeona Nacional de un Sudamericano Virtual del reconocido artista Flavio Mendoza, evaluada por grandes figuras como Laura Fidalgo y Valeria Archimó.

Redoblando la apuesta volvió a competir como solista ya de modo presencial en el Teatro Broadway de Rosario a fines del mes de octubre y logró el primer puesto con Medalla de Oro y la Copa al Mejor Puntaje de la Competencia de todos los solistas, este premio le otorga un pase directo a una competencia en el mes de diciembre con la presencia del reconocido artista Flavio Mendoza.

Además, este año Ainara como solista participó de manera presencial en el Metropolitano de Rosario con la organización de Matrix obteniendo el primer puesto con Medalla de Oro y un puntaje de 10 sobre 10, también obtuvo Medalla de Oro junto con sus compañeras de manera grupal en dos coreografía de la profesora Mara Casani del Taller Municipal de Danzas de San Guillermo.

En su corta pero inmensa carrera como bailarina y en este camino en el que le queda mucho por recorrer la joven Ainara obtuvo Medalla de Oro con sus compañeras del Gimnasio Equilibrio de la profe Yani Fernández, también el pase al certamen provincial de manera online de los Juegos Culturales Evita 2022, torneo que todavía está en etapa evaluativa y a la espera de los resultados al nacional.

Entre tantos certámenes importantes, la pequeña participó en el mes octubre en el mayor concurso de danzas como lo es Danzamérica Internacional en formato online, compitiendo con participantes de distintos países como Perú, Chile, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Argentina, entre otros, logrando el resultado de Medalla de Plata para la sanguillermina Ainara Martina. En todos estos años ha tomado clases de danzas con reconocidos artistas nacionales e internacionales como Eleonora Cassano, Paloma Herrera y en la Fundación Julio Bocca y las devoluciones fueron realmente hermosas y emocionantes.

“Lo más importante que me destaca siempre mi profe Mara Casani que disfrute cada momento y eso es lo que hago. Estos resultados me motivan para seguir con mucho más compromiso y trabajando, porque sé que con constancia y esfuerzo puedo lograr lo que me proponga. El mensaje que quiero dejar es que se animen a soñar, que siempre hay oportunidades y que nunca bajen los brazos. Agradezco a todos los que me apoyan, en especial a mi familia que es muy importante para poder llegar a lograr todo en la vida y un gracias enorme a mi profe Mara que es la que siempre está, la que me apoya, me acompaña, me motiva y me alienta para que siga adelante con todos mis sueños”, fueron las palabras de Ainara.