El nene con flurona tiene las dos dosis contra el Covid y está fuera de peligro

Este jueves desde el Hospital de Niños confirmaron la primera detección de flurona. La subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, Romina Carrizo, explicó: "Dentro de lo que es el testeo que es una técnica específica que se les hace a los pacientes en estado grave o que ingresan a terapia, se le detecta influenza. La asociación de coronavirus e influenza se denomina flurona. Fue un hallazgo en un paciente. Queremos aclarar que no está internado por una cuestión respiratoria sino por una patología ajena, que tiene de manera crónica".

Por su parte, el director del Hospital de Niños Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo detalló que el paciente tiene tres años y dos dosis de Sinopharm colocadas. Con relación al ingreso al hospital del nene, el funcionario explicó que es un paciente que llegó a la terapia intensiva por un cuadro de epilepsia con convulsiones. "Es un paciente que ya tiene antecedentes de epilepsia. A los pacientes que ingresan a la terapia intensiva se les hace un panel respiratorio, un panel viral. Los resultados dieron que tiene coronavirus más influenza. La verdad que fue un hallazgo y es que nos llamó la atención, por eso hablamos con el Ministerio", relató a UNO Santa Fe.

"El paciente no ingresó por una patología respiratoria, ingresó por otra cosa. Es más, está mejor que los otros pacientes que teníamos internados en terapia con coronavirus. Ahora salió de terapia intensiva y está en cuidados especiales que es una terapia intermedia", destacó González Carrillo.

Los dos virus circulan

Sobre cómo se generó el contagio, González Carrillo dijo que el chico no viajó, y que probablemente alguien de la familia o algún cuidador le trasladó el virus. "El invierno pasado tuvimos también pacientes con dos virus. Es muy frecuente encontrar al paciente con dos virus. No habíamos tenido pacientes con influencia", agregó.

Asimismo se refirió a la vacunación de este nene que tenía esquema completo contra el Covid: "Lo que no tiene es la vacuna antigripal, que se colocó por última vez hace dos años y eso puede haber influenciado en que tenga influenza. Puede haber más contagios. Lo que pasa es que este estudio es muy especial, quizá en otro estudio no lo hubiéramos encontrado. Lo que uno tiene que suponer es que la carga viral tiene que haber sido baja y la posibilidad de contagio a otro también baja".

Saturados

Al ser consultado por el balance del estado del hospital para hacer frente a la ola de contagios por el Covid, González Carrillo describió: "La mayoría de los chicos que están en sala general son pacientes con Covid y la mayoría que hoy tenemos en terapia intensiva son con Covid. Tenemos 21 pacientes internados en el hospital de los cuales hay tres en terapia intensiva y tres en neonatología. El resto está en sala general, la mayoría con comorbilidades y con Covid. De esos pacientes el 70% son menores de tres años, es decir no vacunados. Y el resto que son cinco pacientes, tres no estaban vacunados, uno con una sola dosis y el otro con esquema completo. Los seis chicos que están en intensiva son todos Covid".

"La ocupación de camas es alta, en este momento nos quedan dos camas. Aunque hay rotación. Lo importante es que en estos días se suspendieron las cirugías programadas. Se incorporaron camas para casos leves que nos da un pulmón de cerca de ocho camas más", agregó.



Y sostuvo que el problema que tienen actualmente es el recurso humano: "Tenemos mucho personal aislado por Covid positivo. Nos afecta especialmente en las áreas críticas como neonatología, terapia intensiva y oncología, ya que es personal de difícil reemplazo porque técnicamente es muy específico. También tenemos aislados de enfermería y médicos. Se generan dificultades. En la guardia tenemos una importante dificultad también. De esa área no se consiguen reemplazos y eso hace que se demoren las guardias. El domingo se difundieron videos de demoras en la guardia y es cierto. Hay demoras porque en cierto momento no tenemos los médicos porque no se consiguen para el reemplazo".

"Otra cuestión que atravesamos es que el domingo desde los sanatorios privados nos derivaron todos los pacientes febriles. Eso la verdad que nos crea un problema porque nos satura la guardia. Creo que esa atención la tiene que hacer cada sanatorio. Debe ser por temor al Covid, pero el paciente que se pueda atender en un sanatorio, que se atienda en un sanatorio. El miedo es infundado porque lo que se necesita es protección", lamentó.

Por último Carrizo dijo que la provincia se encuentra "en el pico de la ola". "Las especulaciones en realidad no es el pico sino que se amesete con los casos bastantes altos. Creemos que estamos pronto a que se amesete. Por lo que estuvimos analizando en el Ministerio de Salud, creemos que este es el comportamiento, porque en Sudáfrica que es donde primero se vio esta variante, duró 50 días el pico y el amesetamiento. Nosotros empezamos aproximadamente el 20 de diciembre así que estaríamos transitando los últimos 20 días. Son análisis que hacemos para prever la situación", concluyó la funcionaria.

Fuente Diario UNO