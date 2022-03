San Cristóbal: Sesionó por primera vez el Concejo y ya hubo polémica

Se levantó el periodo legislativo en la cabecera departamental, y pese a haber sido una sesión “tranquila” en muchos aspectos, con coincidencias, reconocimientos (por ejemplo, a los primeros meses de Bonacina como Sec. de Gobierno), el punto álgido de la discusión pasó cuando se tocó el pedido del Ejecutivo para modificar la estructura orgánica del gabinete municipal.

El mensaje pedía por la creación de la Secretaría de la Producción y las coordinaciones de Deportes, Educación y Medioambiente, pero desde el Bloque del PJ solicitaron mayores detalles y por lo tanto, aplicando el doble voto de la presidenta Loran luna, pasaron a Comisión la iniciativa, más allá que las coordinaciones de Medioambiente, Deportes y Educación ya tiene personal designado y ya están cumpliendo sus funciones, incluso el ex concejal Diego Sartin en los primeros días de marzo se iba a hacer cargo del Área de la Producción.

Las repercusiones

Al cierre de la sesión, distintos ediles se manifestaron ante los micrófonos de El Departamental dejando sus posturas.

El primero en expresarse fue el concejal Carlos Cattaneo (FPCyS), interpretando que “no era necesario usar un doble voto en una cosa tan simple y sencilla, era simplemente aprobar el nuevo organigrama que propone el Ejecutivo donde se vuelve a incorporar la Secretaría de la Producción, las coordinaciones nuevas no porque están dentro de la órbita de gobierno. Los cuestionamientos que plantearon, que políticamente pueden tener algún tipo de aceptación, se resuelven en el año mientras la secretaria empieza a trabajar, pero antes no podés cuestionar y preguntar cómo va a trabajar cuando no está creada la misma. Era simplemente para que Sartin entre en funciones, insisto, era innecesario el voto doble en un tema tan administrativo como es esta modificación”.

A su turno, el concejal Claudio Gaineddu (PJ) dijo que “nuestra postura es sencilla, lo que nosotros necesitamos es tener conciencia plena de cuál va a ser el trabajo que va a realizar el nuevo Secretario de la Producción y con cuánto dinero van a contar en el presupuesto”. Además, el concejal de la oposición argumentó que “en los considerandos que envió el Ejecutivo Municipal, es todo hermoso, divino, utópico” pero no nos dicen como lo van a llevar a cabo. El doble voto es una herramienta que crearon ellos para sacar todas y cada una de las decisiones del intendente. Ahora se encuentran con la imposibilidad de sacarlo por mayoría como hicieron sistemáticamente todo este tiempo y ahora por suerte tenemos una herramienta que nos permite a nosotros lograr que el ejecutivo explique cosas”

Uno de los que volvió al recinto después de un largo tiempo fue el edil Martino quien manifestó que “la aplicación del doble voto en un tema totalmente formal, y dentro de las facultades del ejecutivo local como es la herramienta de creación de secretarias y coordinaciones, tiene una mal intencionalidad o están mal orientados. Lo único que hacen es trabar una nueva secretaria la cual el Intendente tiene darle mayor relevancia y más autonomía. Piden explicaciones de algo que todavía no funciona, como lo dijo Cattaneo quieren tomar exámenes sin dar clases”, y en el cierre Martino indicó que “este hecho que me preocupa, la ciudadanía pide que se trabaje más desde lo productivo y ellos de forma caprichosa demoran la creación de la secretaría.