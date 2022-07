Dianela Bertorello: «El 5 de agosto será el día para empezar a desacostumbrarse de las bolsas de nylon»

«El 5 de agosto comenzaremos a aplicar la ordenanza, desde ese día el comercio debe ir implementando medidas para que ya deje de entregar bolsas de nylon para que el cliente se lleve la mercadería. La medida será progresiva, con un mes de plazo para llegar a las aplicaciones de sanciones por incumplimiento de la norma» dijo Bertorello.

Es fundamental, «que el consumidor o el cliente no comprometa a su comerciante, que se acostumbre a llevar su bolsa ecológica para comprar. Porque si el comerciante no le entrega bolsa de nylon como hoy se acostumbra no debe enojarse» dijo la funcionaria.

Aclarando que «la medida rige para todos los comercios, tiendas, zapaterías, jugueterías, kioscos, autoservicios y supermercados. Hay que desacostumbrarnos de ir al comercio sin una bolsa, o con una caja. Lo mismo es válido aclarar que hay rubros como por ejemplo la carnicería, donde si o si el carnicero entrega una bolsita, eso se contempla. Pero con el paso del tiempo habrá que ir pensando en restructurar esa costumbre también» manifestó.

Fuentes Ceres Ciudad.