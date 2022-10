El proyecto sobre cupo laboral trans que se presentó en la última sesión del concejo municipal fue detallado por el concejal Marcelo Andreychuk, una de las personas responsables de la elaboración junto a su equipo de trabajo.

"Venimos trabajando en eso hace bastante junto al colectivo y a la Asociación Civil Construyendo Puentes, venimos elaborando un proyecto pero queremos que no sea sólo un proyecto que se presente como la gran mayoria y después quedan cajoneados y no se concretan. La verdad que estamos interiorizándonos mucho y trabajando en esto para que este proyecto se apruebe y se pueda concretar. La idea es que se haga en un consenso general y no por mayoria, queremos que en el concejo se traten los temas y salgan por unanimidad".

Tal como lo indicó el concejal del PJ, la finalidad es lograr la igualdad de trabajo y que se implemente en el municipio local. "La provincia tiene una ley, la nación tiene una ley y sabemos que en muchos lugares se está aplicando, por lo que estamos investigando en cuatro ciudades no se está aplicando como San Cristóbal, Rafaela Y Sunchales que son las más cercanas y consideramos que en los tiempos en los que se está viviendo es necesario, porque sino seguimos marginando y cortando la posibilidad de permitirle un trabajo por la condición y estamos trabajando para la igualdad".

Los concejales solicitaron que a través de este proyecto la muncipalidad San Cristóbal dé el puntapié inicial y que después pueda replicarse en insittuciones. Por el momento el proyecto se encuentra en comisión y quedan algunos puntos por revisar y modificar para que se pueda llevar a cabo.

"El proyecto tiene muchos puntos importantes, uno es la forma de ingreso que va haber, también tenemos que ver cuál es la necesidad del municipio a la hora de los ingresos, despues para cualquier institución lo mismo".