El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral será escenario para la inauguración de la muestra de obras distinguidas en la segunda edición del concurso "Ciencia en Fotos" impulsado por la UNL. La propuesta se concretará el jueves 1 de diciembre, a las 20 horas, en el espacio cultural ubicado en Bv. Gálvez 1578 y podrá disfrutarse de manera gratuita. En este contexto, además, actuará el dúo de tangos de Andrea Eletti en voz y Pablo Ayala en guitarra.

Cabe señalar que la exposición se podrá visitar hasta el 30 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 13 y de jueves a domingos de 16 a 20.

Ciencia en fotos

Luego de recibir 41 postulaciones de obras, tanto el jurado como el público dieron su veredicto y fueron premiadas 13 fotografías en las categorías macro y micro que son las que se expondrán en el MAC-UNL.

"Ciencia en Fotos” tiene entre sus objetivos promover la participación de la comunidad universitaria de la UNL en acciones de comunicación de la ciencia, socializar conocimientos científicos y tecnológicos, e integrar el arte, la ciencia, la tecnología y su comunicación a través del recurso fotográfico. “Lo singular y original de este concurso en el ámbito de nuestra Universidad es su vocación por integrar diversos aspectos científicos de un modo creativo y estético a través de la fotografía y la capacidad de ambos aspectos para comunicar contenidos de ciencia y tecnología”, sostuvo Carolina Revuelta, Directora de Comunicación de las Ciencias y las Artes de la UNL, área que impulsa el certamen.

Obras ganadoras

​“Añorando la libertad” fue la foto distinguida con el primer lugar entre las “macro”. Los autores de la obra son Betina Mariño y Antonio Sciabarrasi, docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL)

Por la categoría micro, la obra que se llevó el primer lugar fue “El árbol de la vida” de Gonzalo Schierano Marotti, que es becario en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y en el Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL UNL-Conicet).

En la categoría macro se distinguió en segundo lugar “Si te he visto no me acuerdo” de Gisela Seimandi, graduada UNL, perteneciente al Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral, (ICIAGRO Litoral - UNL-Conicet) Finalmente, el tercer premio fue para “Gigantes pequeños” de Lucas Gabriel Vidolini, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNL.

Por su parte, en la categoría micro, el segundo lugar fue para “Floradentro” de Carolina Cerino y Geraldina Richard, docentes-investigadoras de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL y del ICIAGRO (UNL-Conicet) junto a Sergio González, graduado de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB). El tercer puesto fue para “Frizz”. La obra fue presentada por Camila Ramirez, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y por Carolina Cerino, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y del ICIAGRO UNL-Conicetl.

En la categoría "macro" fueron mencionadas las obras “Sobre expresando amor”, de Carolina Bellino de la FBCB-UNL y el IAL UNL-Conicet; “El grito”, de Betina Mariño, David Di Lullo y Martín Valinotti de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL); “El cupido de la naturaleza”, de Gisela Seimandi y “Micro ciclos” de Lucas Gabriel Vidolini, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL.

Mientras que entre las "micro" se mencionaron las obras “Sigue tu dirección”, de Amalia Noemí Alarcón, graduada de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) y “Cicatrices Milimétricas” de Gonzalo Schierano Marotti, becario de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) e ISAL.