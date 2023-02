Una por una, las medidas de alivio que anunció Sergio Massa para afrontar la sequía en el campo

Así lo confirmó Sergio Sasia, quien llega a la cabecera departamental acompañado de Daniel Vispo y Damián Contreras, entre otros, para recorrer la obra y ponerle fecha de apertura. Según trascendió desde el sector que responde a Sasia, no sería el único anuncio que haría el Secretario General de la Unión Ferroviaria.

La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, prefiere no poner nombre propio a la ley que está inspirada, entre otros casos, en el asesinato de Lucio Dupuy (en La Pampa), y advierte que la norma no alcanza si no se reconoce que chicos y chicas tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.