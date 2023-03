La ceresina Ianara Morbidoni es la primera argentina en jugar nacionales en los EEUU

La gran temporada de Ianara en Las «Pirates» del North Central de Missouri ha llevado a la jugadora nacida en esa ciudad, a ser la primera jugadora femenina de básquetbol argentina a ser parte de los torneos nacionales de los Estados Unidos, todo un hito deportivo para la ciudad y el pais.

En su cuenta de Twitter Ianara sintetizó, “a veces ya no se pa’ donde voy, pero no me olvido de donde vengo” hoy me levanto con la noticia de que soy la primer argentina en jugar nacionales en USA y no me entra más orgullo en el pecho. En mis peores y mejores momentos, mi Ceres y mi Argentina, siempre conmigo».