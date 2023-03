Se inauguró la 1° etapa del Parque INSES, “este es el puntapié que veníamos soñando”

Este jueves finalmente se pudo dar la inauguración del Parque INSES, acto que fuese dos veces postergado con anterioridad por distintos motivos. El suceso, encabezado por el Secretario General de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia, la Directora del Parque INSES Virginia Rodríguez Muhn, y el Delegado de la Seccional Santa Fe de la Unión Ferroviaria Marcelo Andreychuk, contó con el respaldo del propio gobernador de la provincia, Omar Perotti quien, a pesar de tener una agenda acotada, se hizo un breve tiempo para estar y decir presente, como así también el Ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri y el vicepresidente del Belgrano Cargas y Logística Martín Gainza, el Intendente de la ciudad Horacio Rigo todos los concejales de San Cristóbal, mandatarios comunales de la región como Jorge Oggero (Moisés Ville) y José Luis Sánchez (Villa Trinidad).

El Parque INSES

El proyecto es una iniciativa de la Unión Ferroviaria, que se pensó hace un tiempo atrás, pero que se inició cuando se obtuvo la posesión y administración de los más de 44.000 m² del ferrocarril, para su recuperación y puesta en valor.

La primera etapa del proyecto contempló la recuperación y modernización de todas las oficinas del edificio central; un centro de control y monitoreo con 60 cámaras y 4 domos de última generación; la recuperación de diversos mobiliarios históricos; iluminación e incorporación de sistemas informáticos; la puesta a disposición de una ambulancia para los trabajadores y para complementar con prestación al hospital local.

Asimismo, están avanzadas las gestiones para que en dichas oficinas funcione una delegación intermedia de Anses y un centro de gestión de DNI y pasaporte del Renaper.

El proyecto incluye la radicación de industrias y empresas, y de prestaciones de salud, en un principio con un centro de atención primaria; y la instalación de un centro de formación para complementar la formación profesional, la finalización escolar, las tecnicaturas universitarias y cursos formativos de diferentes especialidades.

“Estamos proyectando futuro”

Sergio Sasia fue el encargado de cerrar los discursos. Luego de enseñar al público presente un film del “antes y después”, el Secretario General de la Unión Ferroviaria se mostró entre la euforia y la nostalgia. “Me corren por las venas sensaciones encontradas, hubo políticas equivocadas que atentaron contra mucha de las industrias y servicios que eran indispensables en la Argentina. A mí no me van a contar que se vivió en el tiempo, porque yo lo viví en carne propia, estuvimos presentes y dijimos lo que teníamos que decir, no callamos nada y por sobre todas las cosas, por más que digan que fue tal o cual gobierno quien cerró el ferrocarril, recuerdo que esa reforma fue votada y avalada por todo el arco político, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores de la Nación”, inició su alocución Sasia y fue por más; “Cada vez que vienen elecciones atentan contra el ferrocarril. Que si es deficitario, que si da pérdidas. Es lo mismo que dijeron allá hace 35 años, pero claramente el mundo necesita ferrocarriles desarrollados para seguir con su avance productivo”.

Sobre su persona y postura, el dirigente gremial dijo que “no cesamos nunca desde el lugar que nos haya tocado estar, siempre defendimos nuestra industria. Lo hicimos allá en el 2011 cuando el país estaba en una situación de crisis total, poniendo nuestro granito de arena para poner en funcionamiento aquella primera nave, llevando nuestras propias herramientas desde casa. Con mucho trabajo y esmero lograos poner en funcionamiento ese taller, y esa fue la piedra fundamental de lo que hoy estamos viviendo. Fui un incansable en tocar puertas porque me dolía, y aun me duele, como están los talleres ferroviarios. Golpeamos puertas sin el acompañamiento de nadie; ni de San Cristóbal, ni de la provincia, pero no cesamos nunca”.

Sobre el proyecto en sí y la política actual, Sasia indicó que “claramente la gestión se trata de trabajar, trabajar para tender un puente hacia la comunidad, un puente que pueda aportar lo que necesita toda ciudad; empleo genuino, más y mejor salud, educación. La grieta política cada vez se agranda más y no se debaten las cosas que la sociedad necesita, que es vivir tranquilos, tener salud y trabajo, llevar los chicos al colegio sin tener miedo a la inseguridad y tener los fines de semana para disfrutar con la familia. Lamentablemente hoy la política nos parte y no se debaten estos temas coyunturales, necesitamos que existan distintos pensamientos, pero también que se coincidan en 4 o 5 puntos”.

“En 2019, comenzamos a delinear esta necesidad de San Cristóbal de poder aportar un ámbito, recreando la industria en distintos rubros, que, vinculando a la seguridad, a la salud, a la formación y estar en contacto con la sociedad podamos dar un puntapié inicial y un salto de calidad en San Cristóbal. Y en 2019 comenzamos a diseñarlo, y a fines del año pasado, por fin logramos tomar posesión de estos emblemáticos talleres para la Unión Ferroviaria”, finalizó Sasia.

Perotti y su acompañamiento

En la oportunidad, el mandatario provincial, expresó la “satisfacción del gobierno de la provincia por el esfuerzo de la Unión Ferroviaria para recuperar los terrenos del ferrocarril, las fuentes de trabajo y pensar en este parque para integrar aquí proyectos sociales, de salud, empresariales”.

“Quienes siguieron con el convencimiento de que la Argentina no puede desarrollare sin ferrocarril, hoy están mostrando que este es el camino; el camino de contar con nuevas líneas férreas y tener una fuerte inversión en el Ferrocarril Belgrano. Tener la posibilidad de ver cómo está reanimándose, reviviéndose, y con mucho futuro; sin duda que es esperanza”, manifestó el gobernador.

En este sentido, Perotti destacó que “tenemos la clara definición de apoyar todos los proyectos que inviertan, produzcan y generen trabajo en Santa Fe y, particularmente, los que tienen que ver con parques o áreas industriales, y aquí, además, se suman actividades económicas y sociales y de salud”.

Por último, el gobernador resaltó que “no es una inversión menor recuperar estos talleres, traer estos equipamientos, traer capacitación; sin duda que es otra de las opciones que va a sumar la ciudad, es una señal enorme para los jóvenes, es una señal enorme para quienes sienten que San Cristóbal va a recuperar vida”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, destacó que “este proyecto, que hoy encarna y encara la Unión Ferroviaria con el acompañamiento de la comunidad en general, condensa muchas cosas. Para San Cristóbal y la región este proyecto viene a constituir futuro y presente tangible, que lo vemos en cada una de las instalaciones recuperadas”.

“El gobierno de la provincia de Santa Fe tiene con la Unión Ferroviaria y con este proyecto un compromiso de acompañamiento, de gestión y vinculación con cada una de las áreas del Estado provincial. Este proyecto también significa mucho para quienes apostamos a la producción, al trabajo, a la educación y a la salud como factor de desarrollo de las comunidades”, finalizó el ministro.

