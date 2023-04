Finalmente, después de unos meses que un grupo de socios autoconvocados cuestionaron la actualidad del Club Unidad Sancristobalense y de la forma en la que llevaba adelante la institución la antigua comisión directiva y tras la un proceso de normalización que se llevó a cabo en el club, este domingo 16 de abril de 18:00 a 21:00 hs. se realizarán las elecciones en el Club Racing.

486 socios se acercarán a dejar su voto y elegir quienen quieren que lleve los destinoa de este club tan importante de la ciudad.

La lista encabezada por Viviana Schiavi como Presidenta, Carina Calello como Vicepresidente, Silvia Campaioli como Secretaria, Laura Zabala como Tesora y dieciseis personas más ocupando distintos cargos, tiene sua objetivos claros y lo que desean lograr en el caso de que cuenten con el apoyo de la mayoría de los socios.

"Estamos en la cuenta regresiva, nosotros nos tenemos mucha fe, estamos contentos más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido que vivir como socios del club, pero sentimos que ganamos porque hemos visualizado la situación institucional del club, ahora los ciudadanos de San Cristóbal saben en qué situación nos encontramos, que no hubo en 10 años balances, rendición de cuentas, que no sabemos a dónde fue la plata, desde el año 2016 no se hizo la renovación de la comisión directiva y está administrada por una sola persona. Se ha impedido al socio la posibilidad de ejercer su derecho y disfrutar de la institución y hoy tenemos un club cerrado con candado sin poder acceder al predio de la pileta y asadores. Venimos con un proyecto, vamos a cambiar la realidad, apostamos a reabrir todas las actividades deportivas del club, a volver a ser la institución social y cultural que fue el club y que tiene que seguir siendolo", expresó Viviana Schiavi.

El grupo contó que tiene buenas expectativas para las elecciones y entre sus objetivos principales Carina Calello manifestó que "la idea de nuestro grupo es ampliar absolutamente todos los servicios que recibe el socio actualmente que son muy escasos. También abrir la institución a la participación de los socios y de toda la comunidad. Sabemos que no es fácil, sabemos que el club viene históricamente con situaciones problemáticas que no han logrado resolverse, pero lo que sí queremos es que el club tenga vida, un club de puertas abiertas para que podamos disfrutarlos todos, queremos ampliar las disciplinas y potenciar lo que hay, hacer gestiones para que todos los deportes tengan lo que necesitan para poder trabajar y poner en orden las cuestiones administrativas. La verdad que estamos muy contentos porque de acá en más va haber un grupo que va a trabajar por el club y que si no llegamos a lograr ser autoridades del club vamos a estar para ser veedores y controladores de la actividad porque no queremos que esto se vuelva a repetir".

La lista quedó conformada y legalizada de la siguiente manera: