(Fuente: Pausa) Rodeado de su gabinete y de Federico Sturzenegger, que no es funcionario pero fue quien preparó este decretazo, Javier Milei leyó al menos 30 modificaciones de las más de 300 que intentará realizar a diversas leyes en pos de la destrucción de la estructura económica y social del país. El DNU tiene más de 86 páginas.

En cada una de las medidas presentadas no hay nada que haga prever una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores, ni en sus condiciones materiales de vida, ni en sus posibilidades laboral, al contrario: alquileres desregulados y en cualquier moneda; las empresas alimenticias, las prepagas y petroleras poniendo los precios que quieran; suba de tarifas en energía, comunicaciones y transporte, entre otras; desregulación del mercado laboral, etc., etc.



Milei anunció "más de 300 reformas diseñadas para desarmar regulaciones" y las 30 que enimeró en la cadena nacional fueron:

1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.

2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.

3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.

4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.

5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.

6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

9. Derogación del régimen de sociedades del Estado.

10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.

12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.

13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.

16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

17. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

19. Implementación de la política de cielos abiertos.

20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

25.Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.

26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.

28.Desregulación de los servicios de internet satelital.

29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.

30.Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

El presidente también informó que "en los próximos días se llamará a sesiones extraordinarias y se enviará un paquete de leyes para acompañar estas reformas y avanzar en el proceso de cambio".

Cacerolazos contra el saqueo

A penas terminó la cadena nacional comenzaron a correr por redes sociales cientos de videos de cacerolazos en diversos barrios de la Capital Federal.

Ahora será el turno de las y los legisladores nacionales, quienes deberán demostrar si están a la altura de este momento crucial. Si el Congreso deja pasar esto, es cómplice.