Estiman que la inflación de mayo fue menor al 5%, pero estará por encima en junio y julio

La inflación de mayo trepó al 4,7% pero durante junio y julio mostrarían un índice más elevado, de acuerdo con un informe difundido por la universidad privada Eseade. Según el reporte, en los últimos doce meses la inflación acumulada llegó al 278,3%.



Esa casa de estudios analizó que en mayo, la inflación "quebraría la barrera del 5% mensual, continuando su camino descendente. En abril llegó a un dígito y fue del 8,8% mensual, luego de cinco meses consecutivos con dos dígitos".

No obstante, advirtió que "probablemente junio y julio tengan una inflación por encima del 5%, debido a que se sincerarán algunas tarifas. Luego, se espera que se ubique en el rango del 4 al 5% mensual para lo que resta del año".

Precios

El INDEC difundirá el jueves próximo los datos oficiales de la inflación de mayo y el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se ubicará por debajo del 5%.

"En marzo me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental bajar la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo", sostuvo el funcionario en declaraciones a un canal de noticias durante el último fin de semana.