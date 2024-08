5° edición de Rally de los 4 Vientos: podio para sancristobalenses

Este domingo se llevó a cabo la carrera "Rally de los 4 Vientos" en la ciudad de Ceres, organizado por Ceres Cicles.

Esta carrera está hecha por ciclistas, donde piensan en cada detalle y lo mejoran año tras año: desde hacer una inscripción accesible, brindar alojamiento gratis, desayuno, un kit bien completo, atención médica, la señalización, los abastecimientos, lindos y merecidos premios, regalos, dinero en efectivo, la puntualidad de los horarios de largada, el buffet, los baños y todo lo que cada uno se imagina y sabe que es necesario.

Belén Valdez, quien subió al podio a levantar su trofeo en el primer lugar, contó a este medio que "es un desafío muy duro, no falla nunca el viento y por cómo está diagramado el circuito agarrás el viento básicamente de todos lados, pero en su mayoría en contra y, en esta oportunidad, fue durísimo. En mi caso, es la tercera vez que lo corro, me siento muy bien, son carreras de distancia que me gustan mucho y también participando con mis compañeros y Seba Martin, todos teniendo una buena performance".

Además, Belén comentó que el domingo 25 de agosto se corre en Morteros - Ansenuza también un rally de 90 kilómetros.