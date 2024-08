Suardi: Una profesora salvó a un joven que se ahogó en el aula

En diálogo con Radio Belgrano, Gabriela contó que el inesperado suceso ocurrió en el turno mañana, cuando la clase se desarrollaba con normalidad, hasta que una alumna le advirtió que su compañero se estaba ahogando.

"La verdad que no sé cómo hice pero reaccioné rápido, lo agarré y le coloqué el puño en el estómago, presioné fuerte y pudo expulsar el capuchón. No sé si lo hice bien, pero no sabés el alivio que sentimos todos cuando notamos que el alumno volvió a respirar al expulsar el objeto. Nos abrazamos, lloramos y Nico se recuperó", relató Gabriela muy emocionada por lo vivido. No fue necesario llamar a un servicio de emergencias e incluso pudo seguir en el colegio, luego de informarle a sus padres.

"Fue una situación límite, porque el alumno nos dijo que ya estaba perdiendo la conciencia. Participé de cursos de primeros auxilios, pero nunca imaginé que iba a tener que aplicar algo del conocimiento en un aula", dijo la profe Gabriela, que por otra parte le pidió a los chicos que no se pongan la lapicera en la boca, "siempre lo hacemos, pero son jóvenes y a veces no se toma conciencia".