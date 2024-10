(Fuente FESTRAM) En el caso particular de nuestra Federación ha sido detenido un compañero, delegado del Sindicato Municipal de Venado Tuerto, oriundo de la localidad de Teodolina, quien fue trasladado a la ciudad de Santa Fe. Este tipo de acciones muestra una forma de actuar del Gobierno Provincial y de sus fuerzas de seguridad que implica un modus operandi ya conocido, pero que luego de la dictadura militar de 1976, nunca había vuelto a ponerse en práctica en nuestra provincia en esta magnitud, llegándose en esta oportunidad a allanar domicilios en una situación que claramente no habilita a esto. Indudablemente resulta cada vez más evidente el alineamiento político y metodológico del Gobernador Maximiliano Pullaro – a quien hacemos directo responsable por cualquier cuestión que pudiera sucederle a nuestro compañero en particular y a los demás detenidos- con las políticas del Gobierno Nacional y fundamentalmente de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Lo ante dicho -también queremos advertir- forma parte de una estrategia para dividir y estigmatizar al movimiento obrero de la provincia en general y a gremios y dirigentes en particular. FESTRAM continuará denunciado este tipo de políticas represivas y exigimos el cese inmediato de estas maniobras (que en este caso ha llegado al allanamiento de domicilios, situación ésta que, legalmente, no habilita a ello), la libertad de todos los compañeras y compañeros del movimiento obrero detenidos y que se sigan coartando las garantías constitucionales de ciudadanos y ciudadanos ejerciendo sus derechos.