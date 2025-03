El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la jura de este lunes de Jorge Baclini y Margarita Zabalza como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que “estamos muy conformes porque son personas que pueden mostrar una ejemplaridad en los ámbitos académico y judicial”.

En ese sentido, Pullaro sostuvo que “esta renovación nos tiene que permitir que la Justicia de Santa Fe sea más eficiente y preparada para los tiempos que corren, que puedan dar respuestas, que sea más barata y que a los santafesinos y santafesinas no les lleve tanto llevar un trámite judicial. Queremos que cambie la mirada”.

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador fue enfático en marcar que “durante muchos años el garantismo terminó impactando de una manera negativa en la seguridad pública. Nosotros entendemos que una persona que comete un delito de manera reiterada, debe quedar presa y no en libertad cometiendo más delitos”. “Esperamos -indicó- que se le pueda mostrar a la ciudadanía que estamos transformando el Estado en este punto también”.

Nueva impronta

El gobernador precisó: “Esperamos una Corte que pueda empezar a tomar los problemas de agenda y que se comprenda que la Justicia tiene mucho que ver en la construcción de seguridad pública. No es verdad que la Justicia es un ente aparte y que no tiene responsabilidad en eso. Desde luego que el Poder Ejecutivo tiene principalmente la responsabilidad, pero la Justicia puede colaborar y acompañar, como lo hizo durante el último año y tres meses desde que soy gobernador”.

“Aspiramos a una Justicia en la que a los ciudadanos no les lleve tantos años resolver un caso, tener acceso al servicio y mejorar parámetros de seguridad”, recalcó el mandatario. Asimismo subrayó que “una Justicia moderna implica tener instituciones renovadas. Entendemos que los nuevos miembros le van a dar una mirada distinta, un mayor nivel de eficiencia y van a trabajar junto al Poder Ejecutivo para garantizar que la Provincia de Santa Fe tenga instituciones sólidas, fuertes, que hoy se están transformando y mejorando”.