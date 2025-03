El feriado nacional de este lunes 24 de marzo conforma uno de los fin de semana largos que tiene este 2025, y tras este asueto, los trabajadores deberán esperar hasta abril para otra jornada de descanso.

El tercer mes del año finalizó con este descanso extendido, y luego recién habrá que esperar hasta Semana Santa para contar con un nuevo fin de semana largo, ya que el próximo feriado cae a mitad de semana y no es trasladable.

Cuándo es el próximo feriado nacional en la Argentina: Tras el feriado de este lunes 24 de marzo, el próximo será el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este año cae miércoles.

Cuándo es el próximo fin de semana largo: El próximo fin de semana largo también será en abril, en el marco de Semana Santa, que cae jueves 18 (día no laborable) y viernes 19 (feriado).

Calendario de feriados 2025 en Argentina

- Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

- Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

- Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

- Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

- Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.

- Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

- Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

- Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

- Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

- Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

- Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

- Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

- Jueves 25 de diciembre: Navidad.