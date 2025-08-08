Mes de las Infancias en la UNL

Para conmemorar el Día de las Infancias, la UNL desarrollará durante el mes de agosto una serie de propuestas para niños, niñas y adolescentes. La celebración es de gran valor en el ámbito social y comunitario a lo largo y ancho del país, como una jornada donde niñas y niños son protagonistas y donde el juego y la recreación son también espacios de reflexión y ejercicio de sus derechos.

Promover la agenda de las infancias significa posicionar el enfoque de derechos en la forma de representar la multiplicidad de vivencias de la niñez atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, y culturales entre otras; que permitan el ejercicio de una ciudadanía más plena y en igualdad. De esta manera, se pone en visibilidad las acciones que la UNL está desarrollando desde diferentes áreas de gestión y proyectos de extensión en un trabajo con la comunidad impulsadas desde las unidades académicas y centros universitarios que trabajan con infancias y promueven sus derechos.

Habrá talleres, muestras, actividades de sensibilización y formación en diferentes instituciones de la ciudad de Santa Fe y localidades. Propuestas impulsadas por cátedras, equipos de proyectos y programas de extensión.

Talleres, juegos y formación docente

La agenda inició esta semana en la Escuela Nº 1081 Almafuerte del Paraje La Boca, donde estudiantes y docentes participaron de la actividad Experimentando con la Sangre de Drago (Croton urucurana) - una especie autóctona característica del entorno natural - en una jornada coordinada por la Dra. Silvina Reyes. La actividad fue organizada por el Programa de Educación y Sociedad UNL y el PEII Paisaje de Islas.

La Facultad de Ingeniería Química (FIQ) realizará los días 14 y 15 de agosto en la Escuela Covadonga la propuesta “Entre colores y reflejos: física y química en el arte”. La propuesta organizada por la Dirección de Extensión y el Área de Cultura Científica contará con la participación de estudiantes de nivel primario que vivirán una experiencia divertida y educativa para explorar el mundo de la luz y el color a través de la creación de hologramas caseros y la preparación de pinturas al temple con materiales simples.

Del 26 al 29 de agosto, la Biblioteca Popular Amilcar Renna y las Asociaciones Civiles La Poderosa y Construyendo Futuro serán escenario de “Un dragón suelto en...”. Una propuesta lúdica para que niños, niñas y adolescentes construyan colectivamente un dragón con cuerpo de palabras, portador de historias y dibujos. Este dispositivo recupera actividades de escritura y lectura realizadas en las acciones de apoyo escolar promovidas por los proyectos PEIS “Inclusión y ciudadanía: experiencias de aprendizaje y acompañamiento educativo de niñas y niños” y “La inclusión socioeducativa a través de la promoción de aprendizaje de contenidos de la escuela primaria” (FHUC) en un trabajo articulado con el Área de Territorio de la Secretaría de Extensión y Cultura.

La Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) propone la actividad “Modelando la biodiversidad: naturaleza y arte”. Una experiencia interactiva para descubrir la biodiversidad regional y expresarla mediante el arte impulsada por el Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad. Será el 20 de agosto y está destinada a grupos de estudiantes de nivel inicial y del primer ciclo de escuelas primarias. La participación es gratuita, previa inscripción en [email protected]. Además, el 22 de agosto, se desarrollará el taller “Misión Matejuegos”, orientado a estudiantes de nivel inicial, que propone aprender matemáticas jugando. Como propuesta de formación el 29 de agosto, docentes de nivel inicial podrán participar del taller “Un proyecto integrador para potenciar el aprendizaje en la sala: la verdulería como escenario real”, donde se abordarán estrategias didácticas para trabajar con alimentos y su diversidad en el aula. Es organizado desde el Ciclo de Licenciatura en Educación en Primeras Infancias, en coordinación con la Secretaría de Extensión de la FHUC.

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) fue sede el 7 de agosto de la “Jornada de inspiración para la autonomía adolescente” organizada junto con la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe. Convoca además a participar del taller “Potencial socioproductivo en contexto de los hogares de tránsito. Autonomía y emancipación financiera” que será el 3 de septiembre en la facultad y abierto a todo público.

En el Foro Cultural

El sábado 16 de agosto a partir de las 15.30 hs la Dirección de Cultura propone una jornada abierta a niños, niñas y adolescentes en el Foro Cultural UNL ubicado en calle 9 de julio 2150 con entrada libre y gratuita. Se podrá recorrer la exposición interactiva “Descubriendo al inventor y su invento: las Patentes”organizada por el Museo Histórico UNL y participar de la propuesta lúdica ¡eso es puro invento! con consignas para crear e imaginar. En la Biblioteca Gálvez, habrá cuentos y narraciones con la participación del Taller Palabreros integrado por Patricia Holzer, Mónica Parusso, María Inés Rabasedas y Marita Zurbriggen. Además habrá una feria de libros y objetos con la presencia de Tutilimundi, Venteleo, La gallinita al revés, La Maga, Letra E, Ediciones UNL, BG Reciclados y se presentará el concierto “Juguemos a cantar” del Coro de Niños, Niñas y Adolescentes de la UNL bajo la dirección de Soledad Gauna.

Alimentación y educación ambiental

El Programa de Alimentos de Interés Social UNL realizará el 19 de agosto “Arroz con leche, ¡quiero jugar!” en la Plazoleta Av. Mosconi y Mendoza. Una jornada lúdica y educativa destinada a las familias que concurren al comedor Tazas Vacías y vecinos del barrio Santa Rosa de Lima.

La Facultad de Ciencias Médicas a través del proyecto "Protectores del ambiente! Creando un futuro sostenible llevará adelante la Campaña de sensibilización y concientización sobre Educación Ambiental del 25 al 29 de agosto en el Jardín Municipal de Varadero Sarsotti. En este marco se desarrollarán juegos con niños y niñas sobre la importancia de la protección del medio ambiente. En una segunda instancia se trabajará junto con el grupo familiar y adultos mayores que concurren a clases de apoyo escolar a la institución.

En Rafaela, habrá un “Desayuno saludable” en el Jardín de Infantes Nº 102 Alfredo Williner. Una actividad lúdica sobre alimentos y nutrientes para niños y niñas de sala de 5 (FCM) en el marco de la Acción de Extensión al Territorio “Aprendiendo hábitos saludables desde la primera infancia” (FCM), el Centro Universitario Rafaela Sunchales y el Programa Alimentos de Interés Social.

Infancias diversas

La UNL firmó el pasado 31 de julio un convenio con la Municipalidad de Santa Fe en el marco del proyecto de extensión “Infancias Diversas: co-creación en encuentros intergeneracionales para el juego, la comunicación y la participación en vida cotidiana” (FBCB-ESS). El acuerdo permite desarrollar acciones de formación docente para promover la participación infantil y la co-creación en jardines municipales de Santa Fe. Además, durante el mes de agosto, se presentarán desde el proyecto co-producciones de La Lora Pandora con nuevas canciones y personajes de sus amigos y amigas.