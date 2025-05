En línea con el compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro de potenciar la matriz productiva provincial y consolidar la proyección internacional, la Provincia de Santa Fe llevará adelante una nutrida agenda de ferias y misiones comerciales en mercados clave de Asia, América del Norte y del Sur, y Europa. “El mundo demanda lo que Santa Fe produce y nuestro trabajo es estar al lado de las empresas para abrir puertas, generar confianza y construir relaciones de largo plazo”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Estas acciones apuntan a fortalecer las oportunidades de internacionalización de las pymes santafesinas, facilitar el acceso a nuevos mercados, generar vínculos institucionales y comerciales, y posicionar los productos y servicios provinciales en plataformas globales de valor estratégico.

Mayo: presencia estratégica en América, Asia y el Mercosur

La agenda internacional comenzó con la Feria de Cantón, cuya primera fase se realizó en China del 1 al 5 de mayo, orientada a los sectores textil, calzado y dispositivos médicos. Participaron cinco empresas santafesinas: The Bag and The Belt S.A., Valor Argentino S.R.L., Envíe S.R.L., Industria Argentina de la Indumentaria S.A. y Mondo SRL. Del 5 al 8, fue el turno de la Offshore Technology Conference (OTC) en Houston, Estados Unidos, uno de los principales encuentros globales del sector energético, centrado en industria, gas y petróleo. Allí participaron Inisoft, BLC Global y Secco.

Del 12 al 15, Santa Fe estará presente en APAS Show, en San Pablo, la mayor feria de alimentos y bebidas de América Latina. Doce empresas representarán la diversidad agroindustrial de la provincia: Paladini S.A., Pampa Cheese, Agrocomercial Vagnoni S.R.L., Alimentos Irigoyen S.R.L., Zyma S.R.L., San Ignacio S.A., García Hnos Agroindustrial S.R.L. – Tregar, Pavón Arriba S.A. – Inalpa, L3n S.A. – Adecoagro S.A., La Sibila, Las Brisas y La Salvaje del Litoral.

La participación en Asia continuará del 18 al 25 con SIAL China, en Shanghái, una de las principales ferias internacionales de alimentos. Estarán presentes KYOJIN S.A., FIDECAL S.R.L., AIPSA+ (Containerized Specialties), V y V Alimentos S.A., San Genaro Food Tech S.R.L., RONALB S.R.L., CORNWELL FOOD S.R.L., García Hermanos Agroindustrial S.R.L. y Agrocomercial Vagnoni.

Del 20 al 23 de mayo, tres firmas de tecnología médica y odontológica —Terragene, Futerman y Diagnóstica— representarán a la provincia en Hospitalar, la feria líder del sector en América Latina, que se realiza en San Pablo.

En Paraguay, del 21 al 25, se desarrollará Constructenia, la Feria internacional de Equipamientos, Maquinarias y materiales para la construcción. una muestra enfocada en mobiliario y diseño. Santa Fe estará presente con Lce Sidereal, Is-Fra S.R.L., Coverfilm, Crucijuegos, MS Construcciones, Evercaff, Nova Piscinas, Czerweny, Industrias Petit, Strada y Ortiz Fisher.

Finalmente, del 28 al 31 de mayo, Expo Pioneros —feria clave para el sector de maquinaria agrícola— se llevará a cabo en el Chaco Paraguayo. Participarán 14 empresas santafesinas, entre ellas: IoT Cloud, Hunter Innovation, Tubiflex S.A., Rossmet S.R.L., Ragiant S.R.L., Mauro Capisano, CoverBag – Geoplastic Industries S.R.L., Canavesio Hnos. S.R.L., Cardin Campos Inmobiliaria Rural, Grupo SIE, Eco Aislación S.R.L., Alfaterra, Peón y SIMA.

Junio: Agroactiva y nuevos destinos en salud y biotecnología

Del 4 al 7 de junio, en Armstrong, se desarrollará Agroactiva, una de las muestras agroindustriales más importantes del país. Por otro lado, Santa Fe Doing Business se hará en Londres, Inglaterra, del 19 al 26, con oportunidades para sectores de alimentos y tecnologías.

La agenda continuará del 11 al 13 con FIME Show, en Miami, una exposición centrada en tecnología médica. Finalmente, del 16 al 19, en San Diego, se llevará a cabo la BIO International Convention, el evento más destacado a nivel global en biotecnología.

“Así, Santa Fe sigue consolidando su presencia en los mercados internacionales, fortaleciendo el perfil exportador de sus empresas y posicionando sus productos en plataformas estratégicas de alto impacto”, agregó la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada. Como parte de esta apuesta por la internacionalización, la provincia se prepara para la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre de 2025 en Rosario.