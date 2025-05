COMUNICADO DE PRENSA

La derogación de artículos claves de la ley 24.467 (de apoyo a pymes) y de la ley 25.872

(programa para jóvenes) por parte de las nuevas medidas políticas del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, advierte sobre un rumbo económico que busca desarmar el modelo industrial para consolidar una economía primarizada y centralizada.

Este modelo excluye el 70% de la población. Es un diseño que ya vivimos en los 90 y que ahora

avanza con más velocidad. La destrucción de capital y empleo es brutal. Se está perdiendo lo

que destacaba a nuestro país del resto de Latinoamérica: una clase social media con movilidad

social ascendente.

Por el contrario las políticas de apoyo a las pymes que se implementaron en varios momentos

de nuestro país para favorecer el empleo joven como las agencias para el desarrollo fueron

programas que se tomaron a nivel internacional. Las agencias son un programa europeo y

norteamericano, cuyas políticas de incentivo al empleo joven han hecho de Argentina un

semillero de pequeñas y medianas empresas.

EJEMPLO CONCRETO ES LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE SANTA FE QUE DIO

NACIMIENTO A MUCHAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE NO HUBIESEN

ACCEDIDO AL CRÉDITO, como por ejemplo CERVECERÍAS REGIONALES, EMPRESAS DE

INDUMENTARIA, EMPRESAS TECNOLÓGICAS. Apoyando a los jóvenes que desean tener su

primer emprendimiento.

La pyme es lo que genera en un país el entretejido social y fortalece la sociedad y es la que

más genera el empleo. Estas políticas nuevas de desregulación las pymes no pueden acceder

al mercado de capitales, ningún empresario nuevo tiene capital suficiente por tanto con estas

políticas de debilidad de las pymes genera una ALARMA SIN POSIBILIDAD REAL DE

INCLUSIÓN EN EL SISTEMA ECONÓMICO PLANTEADO POR ESTAS POLÍTICAS degradando a

la dignidad humana y al bien común, ejes de un país en donde el trabajo debería ser uno de

los factores transformadores y no una variable de ajuste.

Miércoles 21 de Mayo, 2025.

Mario Galizzi- Presidente de Apyme 0342 154255055

Adrián Sbodio - Director Productivo 0342 156103851

Sergio Buchara - Director Internacionalización 0342 155147865

NOTA DE INTERÉS:

El Gobierno eliminó programas de apoyo a PyMEs y emprendedores jóvenes. Se derogan artículos clave

de las leyes 24.467 y 25.872 en línea con la reducción de funciones estatales y la promoción del libre mercado

La medida implica la eliminación de múltiples herramientas de intervención estatal, como:

● El Sistema de Información MIPyME

● La Red de Agencias de Desarrollo Productivo

● El Programa de Desarrollo de Proveedores

● El Programa Nacional de Capacitación empresarial

● La formación de consorcios PyME orientados a la exportación

● Diversos mecanismos de fomento del emprendedurismo joven

¿Qué artículos fueron derogados?

El artículo 1° del decreto suprime:

● De la Ley 24.467 (Ley PyME): artículos 12, 13, 14, 16 al 23 y 105

● De la Ley 25.872: artículos 1° al 9° y 12 al 14

Estos artículos abarcaban, entre otros, programas de internacionalización comercial, certificación de calidad, especialización productiva, capacitación empresarial y mecanismos institucionales de seguimiento del impacto sobre el empleo.

El Decreto 339/2025 entró en vigencia el 20 de mayo de 2025, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su control legislativo, conforme lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados. El artículo 2° aclara que, pese a las derogaciones, el Estado debe cumplir las obligaciones vigentes previamente asumidas en el marco de estos programas.