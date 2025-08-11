Ambrosetti celebró sus 133 años con un emotivo acto y un colorido festival artístico

El Senador Felipe Michlig participó de las distintas actividades organizadas para este sábado.

aniversario-ambrosetti-2

 
En la sede del Club Atlético San Lorenzo de Ambrosetti, se llevó a cabo este sábado el acto central por el 133° aniversario de la localidad, en una jornada que combinó emoción, historia y un espíritu festivo para los vecinos de la comunidad.

aniversario-ambrosetti-3

La ceremonia fue presidida por la presidenta comunal Lic. Dianela Michlig, junto al senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig , hijo de esta localidad. También participaron el diputado provincial. Marcelo González , ex presidentes comunales, integrantes del gobierno local, autoridades policiales, referentes educativos, culturales, deportivos y productivos, representantes de instituciones intermedias, medios de prensa e invitados especiales.

Acto Oficial

aniversario-ambrosetti-5

El acto comenzó con la recepción de autoridades y el ingreso de abanderados y escoltas de todas las instituciones de Ambrosetti, en un marco de profundo respeto y orgullo por la historia del pueblo.

Entre los mensajes alusivos, se destacó el saludo especial del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien envió su saludo y “profundo afecto a esta querida comunidad”.

También se rindió 1 minuto de silencio en memoria de los hombres y mujeres que forjaron la historia de Ambrosetti, seguido por la oración de acción de gracias a cargo del ministro de la Eucaristía Luis Edgardo Sterren.

En el marco del programa comunal “Nace un niño, nace un árbol”, se entregó un ejemplar para plantar a la señora Marcia Belén Savoré, madre de Bautista Gael Savoré, último niño nacido en proximidad al aniversario, cuyo nombre quedará grabado en la plaza histórica.

” Es un orgullo para mi ser hijo de esta tierra”.

En sus palabras, el senador Felipe Michlig expresó que “Es un orgullo enorme para mí, como hijo de Ambrosetti, poder estar presente en este nuevo aniversario, acompañando a toda la comunidad.

Cada año que celebramos es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por el desarrollo, las oportunidades y la calidad de vida de todos los vecinos”.

En el mismo sentido la presidenta comunal Dianela Michlig agradeció la participación masiva de instituciones y vecinos, resaltando la fuerza del trabajo conjunto y la identidad comunitaria.

Festival artístico

aniversario-ambrosetti-6

Tras la parte protocolar, la celebración continuó con un colorido festival artístico, que incluyó presentaciones de academias folclóricas locales y regionales, y bailes típicos de colectividades que representaron a Alemania, Suiza, España, Italia y la comunidad árabe, brindando un espectáculo cargado de color, música y tradición.

aniversario-ambrosetti-7

El público acompañó con entusiasmo cada presentación, transformando este aniversario en una verdadera fiesta popular.

