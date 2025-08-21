Avellaneda abre la convocatoria para el Pre Laborde Santa Fe rumbo al 58° Festival Nacional de Malambo

Los interesados en competir podrán inscribirse hasta el 8 de septiembre de manera online.

La ciudad de Avellaneda será sede del Pre Laborde Santa Fe, instancia preselectiva rumbo al 58° Festival Nacional de Malambo, uno de los encuentros folklóricos más importantes del país. La cita será en el Teatro Máximo Vicentín, los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre.

Los interesados en competir podrán inscribirse hasta el 8 de septiembre de manera online: https://passgo.com.ar/e/festival-nacional-de-malambo-prelaborde-santa-fe/458

Este llamado está dirigido a bailarines, músicos y cantantes, que tendrán la oportunidad de representar a Santa Fe en el escenario mayor de Laborde, Córdoba, en enero próximo.

Rubros de competencia:

 -Malambo mayor Campeón Nacional de Malambo
- Malambo juvenil especial
- Malambo juvenil
- Malambo menor
- Malambo infantil
- Malambo veterano
- Malambo de contrapunto a mejor mudanza
- Cuarteto combinado de malambo mayor
- Cuarteto combinado de malambo menor
- Conjunto de danza
- Pareja de danza
- Paisana nacional de Malambo
- Solista de canto
- Dúo de canto
- Solista instrumental
- Conjunto de canto o instrumental
- Recitador gauchesco
- Cuadro histórico nacional
- Cuadro costumbrista regional
- Locutor animador
- Mejor delegación

Para consultas e información adicional, los artistas pueden comunicarse con el delegado Lucas Morzán al teléfono 3482 408 531 o a través de Instagram @prelaborde.santafe

Avellaneda invita a todos los santafesinos a ser parte de este camino hacia el escenario mayor del malambo argentino.

