Avellaneda abre la convocatoria para el Pre Laborde Santa Fe rumbo al 58° Festival Nacional de Malambo

La ciudad de Avellaneda será sede del Pre Laborde Santa Fe, instancia preselectiva rumbo al 58° Festival Nacional de Malambo, uno de los encuentros folklóricos más importantes del país. La cita será en el Teatro Máximo Vicentín, los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre.

Los interesados en competir podrán inscribirse hasta el 8 de septiembre de manera online: https://passgo.com.ar/e/festival-nacional-de-malambo-prelaborde-santa-fe/458

Este llamado está dirigido a bailarines, músicos y cantantes, que tendrán la oportunidad de representar a Santa Fe en el escenario mayor de Laborde, Córdoba, en enero próximo.

Rubros de competencia:

-Malambo mayor Campeón Nacional de Malambo

- Malambo juvenil especial

- Malambo juvenil

- Malambo menor

- Malambo infantil

- Malambo veterano

- Malambo de contrapunto a mejor mudanza

- Cuarteto combinado de malambo mayor

- Cuarteto combinado de malambo menor

- Conjunto de danza

- Pareja de danza

- Paisana nacional de Malambo

- Solista de canto

- Dúo de canto

- Solista instrumental

- Conjunto de canto o instrumental

- Recitador gauchesco

- Cuadro histórico nacional

- Cuadro costumbrista regional

- Locutor animador

- Mejor delegación

Para consultas e información adicional, los artistas pueden comunicarse con el delegado Lucas Morzán al teléfono 3482 408 531 o a través de Instagram @prelaborde.santafe

Avellaneda invita a todos los santafesinos a ser parte de este camino hacia el escenario mayor del malambo argentino.