El escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad llegó a la prensa internacional
Los principales medios del mundo reflejaron las denuncias por una presunta red de sobornos y la crisis que enfrenta el gobierno. "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", publicaron.Actualidad23 de agosto de 2025Carlos Lucero
(Fuente Diario Popular) El escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trascendió las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo. En las últimas horas, reflejaron la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei, en un caso que algunos comparan con un "Mani pulite a la argentina".
La mayoría de los artículos de los diarios del exterior se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo más cercano al Presidente, con su hermana Karina Milei como una de las principales señaladas. "Escándalo en Argentina: incautan celular de exjerarca en medio de denuncias contra Javier y Karina Milei", presentó el caso El País de Uruguay. "La Policía encontró al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, destituido tras la filtración de unas grabaciones que detallan un esquema de sobornos", describió en la nota. En Chile, el portal Emol informó que "la justicia argentina realizó 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad en el que es señalada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente trasandino". Y agregó: "El Gobierno se ha mantenido en silencio respecto al caso".
Y en Estados Unidos, The Washington Post tituló su cobertura: “Argentina investiga supuestos esquemas de sobornos que involucran al círculo íntimo del presidente Milei”.
La agencia Bloomberg, por su parte, tituló que "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", y advirtió que la causa de la ANDIS podría mermar el índice de aprobación del Presidente. "También podría minar parte del impulso que intenta mantener de cara a dos cruciales campañas electorales", agregó.
"El escándalo sobre el director de la Agencia de Discapaciad no es el primero que empaña la presidencia de Milei. En febrero, el Presidente promovió una memecoin en su cuenta de redes sociales, la cual colapsó rápidamente, provocando pérdidas de 250 millones de dólares para los inversores. En abril, Bloomberg News informó sobre cenas pagadas que él y su hermana organizaron antes de su candidatura a la presidencia del país, las cuales les reportaron hasta 20.000 dólares en efectivo", recordó.
Francos y Mario Lugones fueron convocados al Congreso para responder sobre la causa ANDIS
"Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina", es el título que eligió El País de Madrid, detallando los nombres de los funcionarios y empresarios implicados en las denuncias. Mientras que El Mundo, también de España, señaló que "el grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción”, en referencia a las tensiones políticas que desató el caso. Otros medios europeos también se hicieron eco: un corresponsal en Roma advirtió que “Europa sigue de cerca las derrotas de Milei en el Senado y los casos de corrupción vinculados a su familia”.
Qué es la Agencia Nacional de Discapacidad
Se trata de un organismo descentralizado del Estado argentino, creado en 2017 bajo la órbita del Ministerio de Salud. Su principal objetivo es el diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad. Entre sus competencias se encuentra la promoción del pleno ejercicio de los derechos de las personas en dicha situación. Además, la ANDIS es responsable de conducir el proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y otras prestaciones sociales en todo el territorio nacional. La entidad define y regula los servicios de atención, como los Centros de Día y los Centros Educativos Terapéuticos, y establece los requisitos de infraestructura que deben cumplir.
Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas
La aparición de un cachorro en una casa de esa localidad santafesina despertó curiosidad sobre el origen y los hábitos del felino.
La Comisión de Poder Judicial emitió dictamen de mayoría en la Convención Reformadora
La Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó un dictamen de mayoría que introduce modificaciones en distintos artículos de la Carta Magna provincial habilitados para su revisión.
Michlig y Carballeira evaluaron proyectos y gestiones en favor de la producción del departamento San Cristóbal
El legislador y el funcionario de la cartera que conduce Gustavo Puccini abordaron distintos demás de gran interés para la producción departamental.
Autonomía, cartas orgánicas y una sola reelección: las claves del régimen municipal que tendría la nueva Constitución
La Comisión de Régimen Municipal de la Convención Reformadora de Santa Fe presentó un dictamen que propone que todos los núcleos poblacionales sean municipios y que los que tengan más de 10 mil habitantes puedan dictar Cartas Orgánicas. Concejales e intendente tendrán una sola reelección consecutiva.
Convocan a niñas y adolescentes a participar de la 4ª Jornada de Talleres STEM
El sábado 4 de octubre se festeja el Día de Ada Lovelace simultáneamente en distintas localidades de Latinoamérica con charlas y talleres lúdicos para niñas de 10 a 12 años. La UNL será sede y las inscripciones se realizarán hasta el 5 de septiembre.
El gobierno confirmó que pagará el aumento docente por planilla complementaria y que "la paritaria es un asunto terminado"
Luego del no a la propuesta oficial, el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastia aseguró que la paritaria docente no se reabrirá.
La Comisión de Poder Judicial emitió dictamen de mayoría en la Convención Reformadora
La Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó un dictamen de mayoría que introduce modificaciones en distintos artículos de la Carta Magna provincial habilitados para su revisión.
Abre la convocatoria para participar del stand del Ministerio de Cultura en las ferias del libro de Santa Fe y Rosario
Desde hoy hasta el domingo 31 de agosto, los sellos editoriales y los autores y autoras independientes de la provincia de Santa Fe podrán enviar sus libros para ser exhibidos y vendidos en ambos encuentros.
Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas
La aparición de un cachorro en una casa de esa localidad santafesina despertó curiosidad sobre el origen y los hábitos del felino.