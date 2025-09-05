Argentina goleó, Messi brilló

Goleada de la selección Argentina por 3 a 0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un partido jugado en el estadio Monumental repleto, una vez más.

Messi abrió el marcador y cerró la goleada, mientras que Lautaro Martínez hizo el segundo del conjunto albiceleste.

Mientras el crack rosarino vivía su último partido en Argentina, el recambio asoma y se afianza en el equipo; Mastantuono, por momentos, condujo a la selección que volvió a tener puntos muy altos, Almada, Julián Álvarez y Paredes, fueron puntos muy altos en la victoria ante la ‘vinotinto’.

Si bien es cierto que el partido fue la confirmación de que la selección no pierde su sed de victoria, lo cierto es que la noche pareció la excusa perfecta para que los argentinos se hagan presentes en un estadio que desde el inicio de la jornada estuvo cargado de emotividad.

“Siempre quise tener el cariño de mi país”, declaró Messi en zona mixta. Ganador de todo, dueño de cuanto récord haya por romper pero necesitado de un afecto que el pueblo argentino hace rato le profesa casi sin ateos. Messi es querido, respetado y admirado. Una noche que despertó sonrisas, pero que al mismo tiempo despierta la nostalgia de saber que de a poco, el tiempo, hará su parte. Mientras tanto, cada partido es una oportunidad de refrendar que, probablemente, seamos contemporáneos, del mejor jugador de la historia.



Después de ganarle a Venezuela, la Selección Argentina jugará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes ante Ecuador en Guayaquil.