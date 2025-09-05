Argentina goleó, Messi brilló

Encuentro de fútbol infantil en Monigotes
En la mañana del domingo 17, la localidad de Monigotes fue sede de un gran Encuentro de Fútbol Infantil, organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil.
Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, el equipo de Scaloni brilló en su despedida como local en Eliminatorias. Una noche tan monumental como inolvidable. (Por Germán Lucero)Deportes05 de septiembre de 2025El Departamental
Goleada de la selección Argentina por 3 a 0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un partido jugado en el estadio Monumental repleto, una vez más.
Messi abrió el marcador y cerró la goleada, mientras que Lautaro Martínez hizo el segundo del conjunto albiceleste.
Mientras el crack rosarino vivía su último partido en Argentina, el recambio asoma y se afianza en el equipo; Mastantuono, por momentos, condujo a la selección que volvió a tener puntos muy altos, Almada, Julián Álvarez y Paredes, fueron puntos muy altos en la victoria ante la ‘vinotinto’.
Si bien es cierto que el partido fue la confirmación de que la selección no pierde su sed de victoria, lo cierto es que la noche pareció la excusa perfecta para que los argentinos se hagan presentes en un estadio que desde el inicio de la jornada estuvo cargado de emotividad.
“Siempre quise tener el cariño de mi país”, declaró Messi en zona mixta. Ganador de todo, dueño de cuanto récord haya por romper pero necesitado de un afecto que el pueblo argentino hace rato le profesa casi sin ateos. Messi es querido, respetado y admirado. Una noche que despertó sonrisas, pero que al mismo tiempo despierta la nostalgia de saber que de a poco, el tiempo, hará su parte. Mientras tanto, cada partido es una oportunidad de refrendar que, probablemente, seamos contemporáneos, del mejor jugador de la historia.
Después de ganarle a Venezuela, la Selección Argentina jugará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes ante Ecuador en Guayaquil.
El "aurinegro" volvió a derrotar a San Lorenzo y cerró la Serie Final con un contundente 2-0. El sanguillermino Gustavo Calorio fue el jugador de la serie. Anotó 28 puntos en el primer juego y este domingo sumó 18 puntos. Promedió 23 puntos en la serie final.
Este fin de semana, 1, 2 y 3 de agosto, Avellaneda y Reconquista serán escenario de la tercera edición del Rally del Jaaukanigás, una fecha destacada del Campeonato Argentino que se consolida por su nivel deportivo y su vínculo con el territorio.
“Hoy vivimos otra gran fiesta del fútbol, con el final de una Copa que va ganando en jerarquía y organización, que es muy bien ponderada y ofrece nuevas posibilidades a los clubes del departamento San Cristóbal. En el 2026 Vamos por Más”, resaltó el Senador Michlig.
La papeleta tendrá 16 columnas. Provincias Unidas, el armado de Maximiliano Pullaro, aparece cuarto. Fuerza Patria, sexto. La Libertad Avanza, noveno.
Los textos, que fueron elevados al pleno por la Comisión Redactora, introducen cambios en la Corte Suprema, precisiones sobre jueces y magistrados, y dota de rango constitucional a los organismos del MPA, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo.
Se oficializó la suba escalonada de julio a diciembre e incluye mínimos garantizados, actualizar adicionales y alcanza a jubilados.
Fue a partir de la denuncia de un hombre por el robo de un porcino desde su propiedad, ubicada en zona rural de San Guillermo.
Carlos Fanjul, pertenece a medios de Prensa en la Localidad de Villa Carlos Paz(Córdoba) Radio Urbana. Nos acercó esta nota para publicar.-