San Guillermo: Se realizan distintas actividades con la comunidad

Mas Secciones - Sociedad05 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
670a1035-891b-4bc1-93c4-30b1d84dc0d3

La Municipalidad de San Guillermo, desde el área de Zoonosis, sigue brindando charlas en distintas instituciones educativas de la ciudad sobre leptospirosis y dengue. El objetivo es fomentar la prevención y el cuidado de la salud en toda la comunidad.

Por otro lado, continúan desarrollando acciones de concientización en materia de seguridad vial, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y prevenir accidentes en la vía pública.
Desde el gobierno local destacan la importancia del compromiso ciudadano y el trabajo articulado que se viene realizando en esta temática prioritaria para la comunidad.

78738310-ac92-4254-adb8-171fd7034e81

Te puede interesar
Ranking
🔥 EL FESTEJO DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRAS EL RECHAZO AL VETO❗️El Senado

Otro duro golpe al gobierno de Milei

Carlos Lucero
Actualidad04 de septiembre de 2025

Tras confirmar la ley de discapacidad, la oposición busca ponerle límites a Milei en el uso de los DNU. El Senado avanza con la agenda que imponen los bloques opositores y que el Gobierno resiste. Luego de rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, la cámara alta avanza en la modificación del régimen que regula los DNU.

d653c070-0d26-459b-bd4b-7c7515516968

Argentina goleó, Messi brilló

El Departamental
Deportes05 de septiembre de 2025

Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, el equipo de Scaloni brilló en su despedida como local en Eliminatorias. Una noche tan monumental como inolvidable. (Por Germán Lucero)

El Departamental

Recibí las últimas Noticias