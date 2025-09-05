San Guillermo: Se realizan distintas actividades con la comunidad

La Municipalidad de San Guillermo, desde el área de Zoonosis, sigue brindando charlas en distintas instituciones educativas de la ciudad sobre leptospirosis y dengue. El objetivo es fomentar la prevención y el cuidado de la salud en toda la comunidad.

Por otro lado, continúan desarrollando acciones de concientización en materia de seguridad vial, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y prevenir accidentes en la vía pública.

Desde el gobierno local destacan la importancia del compromiso ciudadano y el trabajo articulado que se viene realizando en esta temática prioritaria para la comunidad.