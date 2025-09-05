El Gobernador de Rotary visitó San Cristóbal

Allí se reunió con los rotarios locales, recorrió el club y trataron diversos temas de actualidad. Además, es una buena oportunidad para conocer los proyectos que lleva a cabo la institución en la comunidad.

Leonel Delgado Rossi es uruguayo y por primera vez se eligió un gobernador de ese país. El distrito comprende Uruguay y una parte de Argentina, es por eso que el gobernador tiene pensado visitar todos los clubes rotarios de su distrito durante su mandato.

Rotary es una organización internacional de servicio fundada en 1905, cuyo propósito es reunir a personas, con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover normas de ética y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Está integrado por clubes rotarios, como el de la ciudad de San Cristóbal, llevando a cabo proyectos para abordar problemas como necesidades básicas, enfermedades, agua potable, analfabetismo y medio ambiente, entre muchos otros.