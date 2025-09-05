El Gobernador de Rotary visitó San Cristóbal

Esta mañana, el Gobernador del Distrito Binacional Leonel Delgado Rossi visitó el Club Rotary de San Cristóbal.

Mas Secciones - Sociedad05 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
16bd3d95-bfc3-44d8-bee1-e55716ffe18b

Allí se reunió con los rotarios locales, recorrió el club y trataron diversos temas de actualidad. Además, es una buena oportunidad para conocer los proyectos que lleva a cabo la institución en la comunidad. 

Leonel Delgado Rossi es uruguayo y por primera vez se eligió un gobernador de ese país. El distrito comprende Uruguay y una parte de Argentina, es por eso que el gobernador tiene pensado visitar todos los clubes rotarios de su distrito durante su mandato.

Rotary es una organización internacional de servicio fundada en 1905, cuyo propósito es reunir a personas, con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover normas de ética y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Está integrado por clubes rotarios, como el de la ciudad de San Cristóbal, llevando a cabo proyectos para abordar problemas como necesidades básicas, enfermedades, agua potable, analfabetismo y medio ambiente, entre muchos otros.

Te puede interesar
Ranking
🔥 EL FESTEJO DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRAS EL RECHAZO AL VETO❗️El Senado

Otro duro golpe al gobierno de Milei

Carlos Lucero
Actualidad04 de septiembre de 2025

Tras confirmar la ley de discapacidad, la oposición busca ponerle límites a Milei en el uso de los DNU. El Senado avanza con la agenda que imponen los bloques opositores y que el Gobierno resiste. Luego de rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, la cámara alta avanza en la modificación del régimen que regula los DNU.

d653c070-0d26-459b-bd4b-7c7515516968

Argentina goleó, Messi brilló

El Departamental
Deportes05 de septiembre de 2025

Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, el equipo de Scaloni brilló en su despedida como local en Eliminatorias. Una noche tan monumental como inolvidable. (Por Germán Lucero)

El Departamental

Recibí las últimas Noticias