Moises Ville: Conciertos didácticos

Moises Ville: Conciertos didácticosMas Secciones - Cultura22 de septiembre de 2025El Departamental
- Por Marta Zinger -
Nuestra emblemática sala Kadima, resonó con música extraordinaria, melódica y vibrante. Nos visitó Eduardo Pelletti, nació en Bell Ville, Córdoba. Profesor para la Enseñanza Primaria de Castellano, Literatura y Latín. Profesor de Música, especializado en Música clásica y popular. Sus grandes pasiones la música y la docencia. Consultor de Música para los Dideños Curriculares. Como docente formó a millares de profesores de música que hoy forman parte del hacer musical de los tres niveles del sistema educativo. Como Músico profesional y Concertista de Piano, concretó giras por Argentina, Uruguay, Alemania, Polonia, Chile y Hungría.
PIANO RODANTE es una síntesis de lo que lo motiva profesionalmente y afectivamente. Este proyecto le permite llegar con la música de piano a todo tipo de escenarios y localidades. Desde grandes urbes hasta pequeños parajes del interior profundo. En grandes teatros, al aire libre, en calles o ferias...Tuvimos el placer de recibirlo en nuestro Poblado Histórico. Brindó conciertos Didácticos para alumnos de escuelas primarias y secundarias, mañana y tarde; y para adultos en horario vespertino. Su repertorio abarcó a autores como: Mozart, Chopin, Beethoven, Freddy Mercury, John Lennon, Fito Páez, The Beatles, Elton John, Gustavo Ceratti, Coldplay, Piazzolla, entre otros... De películas de Disney y de la Pantera Rosa, para los más pequeños.
Fue una muy hermosa experiencia, para todas las edades...Todos disfrutamos. Gracias a los responsables de las escuelas que organizaron tan hermosa y provechosa experiencia y por el espacio.
Santa Fe convoca a artistas para una puesta histórica en Cosquín 2026, que homenajeará al Brigadier
Se abrió la inscripción para seleccionar a 40 bailarines y bailarinas que integrarán la delegación oficial en el Festival Nacional de Folclore. La propuesta escénica rendirá homenaje al General Estanislao López en el 240º aniversario de su natalicio.
Suardi: Luciano Cáceres se presentó a sala llena y deleitó al público
El reconocido actor, presentó en Sala Estrada su obra unipersonal "Muerde". El evento fue organizado por la Biblioteca "Domingo F. Sarmiento" y contó con el auspicio del municipio. La sala estuvo repleta para disfrutar de una propuesta impactante.
Encuentro Internacional de Poesía: Palabras y versos ocuparon el centro de la escena en San Cristóbal
Culminó la 18° edición del Encuentro Internacional de Poesía "Norma Segades". Fueron dos jornadas donde se destacó la calidad de los textos leídos por escritores que nos visitaron de distintos lugares del país y de nuestra hermana República del Paraguay. De la actividad, también participaron poetas de la ciudad y región. El evento acompañado por una importante cantidad de público se desarrolló en el Liceo Municipal, Casa de Cultura y Sociedad Italiana.
Abre la convocatoria para la conformación de la Delegación Oficial en Cosquín 2026
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, abre desde el lunes 15 de septiembre la convocatoria para conformar el cuerpo de danza que representará a la provincia en el tradicional festival folclórico. La propuesta artística explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López.
La UNL presente en la Noche de los Museos de Santa Fe
Será el sábado 13 de septiembre desde las 18 y participan más de 80 espacios de la ciudad. La UNL suma propuestas en el Foro Cultural, Museo Histórico, MAC, Reserva Ecológica, Escuela Industrial y las facultades de Ingeniería Química, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas.
Michlig: "La Ley N° 14.334 de Apoyo a Clubes ya tiene decreto reglamentario para su implementación"
El Programa surge de una Ley del Senador Felipe Michlig y promulgada por el Gobernador Maximiliano Pullaro que establece "una política de Estado de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe".
Alerta por estafa: advierten sobre un falso "Bono Mujer" de $240.000
La Defensoría del Pueblo provincial emitió un aviso a la ciudadanía sobre una campaña de phishing que utiliza un supuesto subsidio para robar datos personales y bancarios. El organismo recordó las claves para no ser víctima de este tipo de fraudes.
Michlig entregó aportes en Hersilia y anunció la puesta en valor del hospital por más $1.520 millones
“El próximo 14 de octubre a las 10:00 horas, en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Hersilia se procederá a la apertura de sobres para la obra de puesta en valor del Hospital de Hersilia con una inversión histórica”.
La Comuna de Monte Oscuridad recibirá más de $400 millones para ripio del “Programa Caminos Productivos”
“Esta obra rural redundará en mejorar la salida de la producción, el acceso a la educación rural, la conectividad de los vecinos, la calidad de vida y el arraigo en la ruralidad”, señaló el Senador Michlig.
Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal
Además, la policía logró recuperar elementos que habían sido robados días atrás.