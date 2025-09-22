Moises Ville: Conciertos didácticos

- Por Marta Zinger -

Nuestra emblemática sala Kadima, resonó con música extraordinaria, melódica y vibrante. Nos visitó Eduardo Pelletti, nació en Bell Ville, Córdoba. Profesor para la Enseñanza Primaria de Castellano, Literatura y Latín. Profesor de Música, especializado en Música clásica y popular. Sus grandes pasiones la música y la docencia. Consultor de Música para los Dideños Curriculares. Como docente formó a millares de profesores de música que hoy forman parte del hacer musical de los tres niveles del sistema educativo. Como Músico profesional y Concertista de Piano, concretó giras por Argentina, Uruguay, Alemania, Polonia, Chile y Hungría.

PIANO RODANTE es una síntesis de lo que lo motiva profesionalmente y afectivamente. Este proyecto le permite llegar con la música de piano a todo tipo de escenarios y localidades. Desde grandes urbes hasta pequeños parajes del interior profundo. En grandes teatros, al aire libre, en calles o ferias...Tuvimos el placer de recibirlo en nuestro Poblado Histórico. Brindó conciertos Didácticos para alumnos de escuelas primarias y secundarias, mañana y tarde; y para adultos en horario vespertino. Su repertorio abarcó a autores como: Mozart, Chopin, Beethoven, Freddy Mercury, John Lennon, Fito Páez, The Beatles, Elton John, Gustavo Ceratti, Coldplay, Piazzolla, entre otros... De películas de Disney y de la Pantera Rosa, para los más pequeños.

Fue una muy hermosa experiencia, para todas las edades...Todos disfrutamos. Gracias a los responsables de las escuelas que organizaron tan hermosa y provechosa experiencia y por el espacio.