Celebrando la cultura y la literatura: Presentación del libro "Desde la oscuridad te invoco"

Este fin de semana se realizó la presentación del libro "Desde la oscuridad te invoco" de la talentosa Georgina Bertino en la Biblioteca Popular San Martín. Fue un evento emotivo y enriquecedor que permitió celebrar la cultura y la literatura en la ciudad. Allí estuvieron presentes el intendente Marcelo Andreychuk junto a integrantes de su equipo de trabajo y público en general.

"La cultura es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, siempre estamos comprometidos con apoyar e impulsar iniciativas que promuevan la creatividad y la expresión artística. Felicitaciones Georgina por tu obra y por compartir tu talento con nosotros", indicaron en las redes del municipio.

