Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal

Aguará Grande: Un joven de San Cristóbal fue herido mientras estaba cazando
Personal de la Subcomisaría 1° se encuentra trabajando un hecho de Lesiones Graves Accidentales por el uso de arma de fuego.
Policiales22 de septiembre de 2025El Departamental
En primer lugar, desde una panadería ubicada en calle Belgrano al 1600, su propietario un hombre de 55 años, denunció el robo de un teléfono celular marca Motorola desde el mostrador del local.
Además, desde un local bailable ubicado en Ruta Provincial N° 13, autores ignorados dañaron una puerta trasera del lugar, no notando ningún tipo de faltante según contó su propietario.
Por otro lado, personal de Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de dos sujetos de 27 y 36 años, quienes habían ingresado a un domicilio deshabitado ubicado en calle San Lorenzo al 1200. Consultado con el Fiscal, ordenó la detención de ambos, siendo alojados en la alcaidía de la UR XIII.
Una señora de 82 años domiciliada en calle Presidente Perón al 1500, manifestó que durante el corte de energía eléctrica escuchó ruidos en su patio, pero no salió a verificar hasta el día siguiente cuando notó el robo de una garrafa de 10 kilos que se encontraba en una casilla de gas, donde autores ignorados violentaron el candado que tenía.
Relacionado a un hecho de robo perpetrado en una vivienda de barrio Palermo, donde resultara víctima un hombre de 49 años, de diligencias practicadas por parte de personal policial y luego de realizar cuatro registros domiciliaron en viviendas ubicadas en calle Belgrano al 200, los mismos arrojaron resultados positivos, procediendo al secuestro de un reflector, una amoladora y dos taladros. Continúan las investigaciones para el total esclarecimiento.
Durante la desconcentración de un local bailable ubicado en Ruta Provincial N° 13, personal de Comando debió intervenir en una pelear entre varias personas. Momentos más tarde lograron reestablecer el orden y procedieron a la aprehensión de un joven de 22 años, quien no cesaba su actitud y se encontraba muy alterado. Finalizadas las diligencias de rigor se le otorgó la libertad.
San Cristóbal: personal policial de la Comisaría 1° y Comando Radioeléctrico, lograron recuperar una moto, la cual había sido sustraída desde Calle Pueyrredón al 400 y otros inmuebles menores.
Fue a partir de la denuncia de un hombre por el robo de un porcino desde su propiedad, ubicada en zona rural de San Guillermo.
El Programa surge de una Ley del Senador Felipe Michlig y promulgada por el Gobernador Maximiliano Pullaro que establece "una política de Estado de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe".
La Defensoría del Pueblo provincial emitió un aviso a la ciudadanía sobre una campaña de phishing que utiliza un supuesto subsidio para robar datos personales y bancarios. El organismo recordó las claves para no ser víctima de este tipo de fraudes.
“El próximo 14 de octubre a las 10:00 horas, en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Hersilia se procederá a la apertura de sobres para la obra de puesta en valor del Hospital de Hersilia con una inversión histórica”.
“Esta obra rural redundará en mejorar la salida de la producción, el acceso a la educación rural, la conectividad de los vecinos, la calidad de vida y el arraigo en la ruralidad”, señaló el Senador Michlig.
