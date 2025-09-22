Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal

En primer lugar, desde una panadería ubicada en calle Belgrano al 1600, su propietario un hombre de 55 años, denunció el robo de un teléfono celular marca Motorola desde el mostrador del local.

Además, desde un local bailable ubicado en Ruta Provincial N° 13, autores ignorados dañaron una puerta trasera del lugar, no notando ningún tipo de faltante según contó su propietario.

Por otro lado, personal de Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de dos sujetos de 27 y 36 años, quienes habían ingresado a un domicilio deshabitado ubicado en calle San Lorenzo al 1200. Consultado con el Fiscal, ordenó la detención de ambos, siendo alojados en la alcaidía de la UR XIII.

Una señora de 82 años domiciliada en calle Presidente Perón al 1500, manifestó que durante el corte de energía eléctrica escuchó ruidos en su patio, pero no salió a verificar hasta el día siguiente cuando notó el robo de una garrafa de 10 kilos que se encontraba en una casilla de gas, donde autores ignorados violentaron el candado que tenía.

Relacionado a un hecho de robo perpetrado en una vivienda de barrio Palermo, donde resultara víctima un hombre de 49 años, de diligencias practicadas por parte de personal policial y luego de realizar cuatro registros domiciliaron en viviendas ubicadas en calle Belgrano al 200, los mismos arrojaron resultados positivos, procediendo al secuestro de un reflector, una amoladora y dos taladros. Continúan las investigaciones para el total esclarecimiento.

Durante la desconcentración de un local bailable ubicado en Ruta Provincial N° 13, personal de Comando debió intervenir en una pelear entre varias personas. Momentos más tarde lograron reestablecer el orden y procedieron a la aprehensión de un joven de 22 años, quien no cesaba su actitud y se encontraba muy alterado. Finalizadas las diligencias de rigor se le otorgó la libertad.