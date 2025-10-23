En San Guillermo, el senador Michlig encabezó la firma de convenios de Programas Provinciales

La campaña de Política Obrera en Santa Fe: “Vamos con un programa obrero de salida a la crisis”
El senador provincial Felipe Michlig encabezó en San Guillermo la firma de convenios del Programa de Obras Urbanas (POU) y del Programa Buenas Prácticas, acompañado por el diputado Marcelo González, la intendente Romina López, presidentes comunales del departamento San Cristóbal y diversas autoridades locales.
Durante el acto, se rubricaron acuerdos que permitirán llevar adelante inversiones en infraestructura urbana y comunitaria por un monto total de $353.411.919,15, fortaleciendo el desarrollo de cada localidad y mejorando la calidad de vida de los vecinos.
El senador Felipe Michlig destacó la importancia de estas acciones en el marco de un gobierno provincial que mantiene una fuerte presencia territorial y una gestión cercana. Nuestro Profundo agradecimiento al Gobernador Maxi Pullaro, la Vicegobernadora Gisela Scaglia y los ministros Lisandro Enrico y Victoria Tejeda que nos facilitan estas herramientas y por su permanente acompañamiento y compromiso con los gobiernos locales”.
Programa de Obras Urbanas
A través del Programa de Obras Urbanas, se firmaron los siguientes convenios:
- San Guillermo: firmó la intendenta Romina López, por $171.916.932,15, destinados a la repavimentación de bocacalles y bacheo en Av. 25 de Mayo, entre Pasteur y Ángela de la Casa.
- Curupaity: firmó el presidente comunal Gustavo Dalmasso, por $54.266.348,00, para la puesta en valor del Corralón Comunal.
- Las Avispas: firmó el presidente comunal Felipe Vieira, por $48.000.000,00, para la finalización de la Capilla, SUM y Núcleo Sanitario.
- Ñanducita: firmó el presidente comunal Héctor Barbaglia, por $38.433.759,40, para la puesta en valor de la Plaza Principal.
- Huanqueros: firmó el presidente comunal Gabriel Gunzel, por $40.794.880,00, destinados al estabilizado granular en el ejido urbano.
Programa Buenas Prácticas
Además, se concretó la firma de un convenio del Programa Buenas Prácticas por $10.000.000, destinado a la iluminación de la cancha del Club de Las Palmeras, con la participación del senador Michlig, el diputado González, el director provincial de Desarrollo Territorial Zona Oeste Pablo Doro, y la presidente comunal Dana Astore.
“Estos acuerdos reflejan un Estado presente, que invierte, que cumple y que da respuestas en todos los aspectos. Hoy vemos obras que mejoran la vida cotidiana de la gente gracias a una administración ordenada y eficiente”, expresó el legislador.
Asimismo, Michlig subrayó que “Seguimos soñando y trabajando juntos, convencidos de que cada peso que se invierte en infraestructura es un paso más hacia el progreso y la igualdad de oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó.
Marilín Gómez y Germán Lavini encabezan una lista repleta de trabajadores y luchadores.
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.
Un Proyecto de Comunicación de la diputada provincial Sofía Masutti, se elevó al Ejecutivo provincial para reclamar ante Nación por el bacheo, repavimentación y señalización de la Ruta 34, en el tramo Sunchales - Ceres.
“Si no gana, nos vamos”: Donald Trump condicionó la ayuda a Javier Milei y los mercados argentinos se desplomaron al instante. La ayuda económica estadounidense quedó condicionada al resultado electoral, y los mercados reaccionaron con fuertes caídas en bonos y acciones.
El Senador manifestó "un especial agradecimiento al Gobernador Pullaro y a la vicegobernadora Scaglia por la permanente preocupación para mejorar todos los índices educativos, lográndose luego de 14 años terminar normalmente el ciclo lectivo con las escuelas abiertas afianzando el aprendizaje”.
Plan de colaboración que permita destinar material recuperado para el mejoramiento de caminos rurales estratégicos.
El evento se realizará en Ceres el domingo 23 de noviembre.
El Juzgado Federal de Rafaela citó a declaración indagatoria a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por presunta apropiación indebida de aportes previsionales. ATILRA redobla la presión sindical.
La UNL publicó un informe actualizado que muestra el mapa de patentamiento del sistema universitario argentino. El documento detalla que en solo cinco años se generó casi un tercio del total histórico de patentes.
"En Santa Fe demostramos que se pueden hacer obras con transparencia y eficiencia", dijo el ministro Puccini.
En la madrugada del martes Rosa Villagra fue asesinada por su expareja en barrio Loyola. Un día atrás, otra mujer fue atacada por su ex en el centro de la ciudad y el cuerpo de Carol Mora fue encontrado en un descampado en Reconquista, donde era buscada desde el sábado.