Tragedia en Misiones: nueve fallecidos, tres mujeres y seis hombres, en violento choque en la Ruta Nacional 14

El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó con un Ford Focus; el ómnibus cayó al arroyo Yazá y el automóvil quedó sobre la banquina.

Nueve personas fallecieron y 29 resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, entre Oberá y Campo Viera. Entre las víctimas fatales se encuentran seis hombres y tres mujeres. Dos de los lesionados fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas, mientras que el resto permanece en distintos centros de salud de la región. De acuerdo a lo que señalaron fuentes policiales, tres mujeres y seis hombres son las víctimas fatales. 

