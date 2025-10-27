Felipe Michlig felicitó a la "LLA" por el triunfo en la provincia de Santa Fe y destacó el nuevo rol de "PU"

Una vez conocidos los datos oficiales del acto electoral de este domingo 26 de octubre, el Senador por el Departamento San Cristóbal y Pte. de la UCR de la Provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, felicitó “a todos los electores que, en el cumplimiento del deber cívico y ejercicio de derecho constitucional al voto popular, se expresaron en las urnas en cada uno de los distritos electorales (63,39%), igualmente para todos los que trabajaron para el éxito del acto electoral nacional”.

En tal sentido extendió su reconocimiento al espacio que se impuso en la elección de la Provincia de Santa Fe para diputados nacionales (La Libertad Avanza), al igual que en el departamento que representa (San Cristóbal). El mismo reconocimiento “a todas las fuerzas que participaron de una jornada democrática ejemplar con un sistema de boleta única del que fuimos pioneros en la provincia de Santa Fe”, destacó.

“Provincias Unidas dio su primer paso”

A su vez Michlig expresó “que nos sentimos conformes con el surgimiento de Provincias Unidas -que es una fuerza nacional que se conformó hace pocos meses-, porque estamos dando un primer paso importante, constituyéndose en la tercera fuerza en diputados, con el ingreso de dos representantes de nuestra provincia (Gisela Scaglia y Pablo Farias) para conformar un bloque sólido con gente de una gran trayectoria y probidad, para defender el federalismo y el interior productivo, (que no tenemos dudas seguirá creciendo a futuro) para aportar a la grandeza de toda la Nación Argentina”.

El Pte. de la UCR provincial felicitó especialmente “a todos los integrantes de la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia” y mostró su optimismo señalando que este espacio “que inicialmente lideran 6 gobernadores vino para quedarse”.

Resultado Departamento San Cristóbal

De los 32 distritos del departamento San Cristóbal:

-En 8 distritos se impuso la La Libertad Avanza;

-En 21 distritos Provincias Unidas;

-En 2 distritos Fuerza Patria.

(En Soledad hubo empate entre LLA y FP).

El resultado final con un 99,47% de los votos escrutados, fue el siguiente: Participación 57,95% del padrón.

-1° La Libertad Avanza 11.316 (34,72%).

-2° Provincias Unidas 10.220 (31,35%).

-3° Fuerza Patria 8.308 (25,49%).