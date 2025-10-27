Felipe Michlig felicitó a la "LLA" por el triunfo en la provincia de Santa Fe y destacó el nuevo rol de "PU"

El senador por San Cristóbal resaltó "el gran trabajo realizado por Gisela Scaglia, la dirigencia y militancia para que Provincias Unidas debute como tercera fuerza nacional con una sólida representación en el Congreso Nacional".

Política27 de octubre de 2025El DepartamentalEl Departamental
elecciones-octubre-2025

Una vez conocidos los datos oficiales del acto electoral de este domingo 26 de octubre, el Senador por el Departamento San Cristóbal y Pte. de la UCR de la Provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, felicitó “a todos los electores que, en el cumplimiento del deber cívico y ejercicio de derecho constitucional al voto popular, se expresaron en las urnas en cada uno de los distritos electorales (63,39%), igualmente para todos los que trabajaron para el éxito del acto electoral nacional”.

En tal sentido extendió su reconocimiento al espacio que se impuso en la elección de la Provincia de Santa Fe para diputados nacionales (La Libertad Avanza), al igual que en el departamento que representa (San Cristóbal). El mismo reconocimiento “a todas las fuerzas que participaron de una jornada democrática ejemplar con un sistema de boleta única del que fuimos pioneros en la provincia de Santa Fe”, destacó.

“Provincias Unidas dio su primer paso”

A su vez Michlig expresó “que nos sentimos conformes con el surgimiento de Provincias Unidas -que es una fuerza nacional que se conformó hace pocos meses-, porque estamos dando un primer paso importante, constituyéndose en la tercera fuerza en diputados, con el ingreso de dos representantes de nuestra provincia (Gisela Scaglia y Pablo Farias) para conformar un bloque sólido con gente de una gran trayectoria y probidad, para defender el federalismo y el interior productivo, (que no tenemos dudas seguirá creciendo a futuro) para aportar a la grandeza de toda la Nación Argentina”.

El Pte. de la UCR provincial felicitó especialmente “a todos los integrantes de la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia” y mostró su optimismo señalando que este espacio “que inicialmente lideran 6 gobernadores vino para quedarse”.

Resultado Departamento San Cristóbal

De los 32 distritos del departamento San Cristóbal:

-En 8 distritos se impuso la La Libertad Avanza; 

-En  21 distritos Provincias Unidas; 

-En 2 distritos Fuerza Patria.

(En Soledad hubo empate entre LLA y FP).

El resultado final con un 99,47% de los votos escrutados, fue el siguiente: Participación 57,95% del padrón.

-1° La Libertad Avanza 11.316 (34,72%).

-2° Provincias Unidas 10.220 (31,35%).

-3° Fuerza Patria 8.308 (25,49%).

Te puede interesar
Ranking
mail (1)

Biodiversidad: En 2025 ya liberaron 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

El Departamental
Actualidad23 de octubre de 2025

Del total, 392 fueron aves, 61 mamíferos y 7 reptiles. En todos los casos, fueron recuperados de situaciones de mascotismo, tráfico ilegal o tenencia indebida. Tras los cuidados pertinentes, fueron reinsertados en sus hábitats de forma segura. “Esto refleja el compromiso de la gestión del gobernador Pullaro y de la vicegobernadora Scaglia con la biodiversidad”, subrayó el ministro santafesino de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.

OIP

San Cristóbal: 43 mm que vienen muy bien

Carlos Lucero
25 de octubre de 2025

La tormenta de anoche, en algunos lugares del departamento, dejó sabor a poco. En la ciudad de San Cristóbal vino bien para aliviar la seca.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias