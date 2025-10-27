Felipe Michlig felicitó a la "LLA" por el triunfo en la provincia de Santa Fe y destacó el nuevo rol de "PU"

La Libertad Avanza ganó en el Departamento San Cristóbal
En sintonía con el total provincial, el departamento San Cristóbal también votó la propuesta de La Libertad Avanza.
El senador por San Cristóbal resaltó "el gran trabajo realizado por Gisela Scaglia, la dirigencia y militancia para que Provincias Unidas debute como tercera fuerza nacional con una sólida representación en el Congreso Nacional".Política27 de octubre de 2025El Departamental
Una vez conocidos los datos oficiales del acto electoral de este domingo 26 de octubre, el Senador por el Departamento San Cristóbal y Pte. de la UCR de la Provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, felicitó “a todos los electores que, en el cumplimiento del deber cívico y ejercicio de derecho constitucional al voto popular, se expresaron en las urnas en cada uno de los distritos electorales (63,39%), igualmente para todos los que trabajaron para el éxito del acto electoral nacional”.
En tal sentido extendió su reconocimiento al espacio que se impuso en la elección de la Provincia de Santa Fe para diputados nacionales (La Libertad Avanza), al igual que en el departamento que representa (San Cristóbal). El mismo reconocimiento “a todas las fuerzas que participaron de una jornada democrática ejemplar con un sistema de boleta única del que fuimos pioneros en la provincia de Santa Fe”, destacó.
“Provincias Unidas dio su primer paso”
A su vez Michlig expresó “que nos sentimos conformes con el surgimiento de Provincias Unidas -que es una fuerza nacional que se conformó hace pocos meses-, porque estamos dando un primer paso importante, constituyéndose en la tercera fuerza en diputados, con el ingreso de dos representantes de nuestra provincia (Gisela Scaglia y Pablo Farias) para conformar un bloque sólido con gente de una gran trayectoria y probidad, para defender el federalismo y el interior productivo, (que no tenemos dudas seguirá creciendo a futuro) para aportar a la grandeza de toda la Nación Argentina”.
El Pte. de la UCR provincial felicitó especialmente “a todos los integrantes de la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia” y mostró su optimismo señalando que este espacio “que inicialmente lideran 6 gobernadores vino para quedarse”.
Resultado Departamento San Cristóbal
De los 32 distritos del departamento San Cristóbal:
-En 8 distritos se impuso la La Libertad Avanza;
-En 21 distritos Provincias Unidas;
-En 2 distritos Fuerza Patria.
(En Soledad hubo empate entre LLA y FP).
El resultado final con un 99,47% de los votos escrutados, fue el siguiente: Participación 57,95% del padrón.
-1° La Libertad Avanza 11.316 (34,72%).
-2° Provincias Unidas 10.220 (31,35%).
-3° Fuerza Patria 8.308 (25,49%).
En sintonía con el total provincial, el departamento San Cristóbal también votó la propuesta de La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos.
El resultado arrojó el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de los departamentos.
"Estos acuerdos reflejan un Estado presente, que invierte, que cumple y que da respuestas en todos los aspectos. Seguimos soñando y trabajando juntos", reflejó Michlig.
Marilín Gómez y Germán Lavini encabezan una lista repleta de trabajadores y luchadores.
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.
Marilín Gómez y Germán Lavini encabezan una lista repleta de trabajadores y luchadores.
Del total, 392 fueron aves, 61 mamíferos y 7 reptiles. En todos los casos, fueron recuperados de situaciones de mascotismo, tráfico ilegal o tenencia indebida. Tras los cuidados pertinentes, fueron reinsertados en sus hábitats de forma segura. “Esto refleja el compromiso de la gestión del gobernador Pullaro y de la vicegobernadora Scaglia con la biodiversidad”, subrayó el ministro santafesino de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.
La tormenta de anoche, en algunos lugares del departamento, dejó sabor a poco. En la ciudad de San Cristóbal vino bien para aliviar la seca.
El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó con un Ford Focus; el ómnibus cayó al arroyo Yazá y el automóvil quedó sobre la banquina.