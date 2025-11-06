“UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE'' REALIZÓ UN PLENARIO POSELECTORAL



El encuentro fue propicio para "evaluar los resultados de la última elección de diputados nacionales y el futuro del nuevo espacio de Provincias Unidas que "tendrá una importante representación en ambas cámaras del Congreso Nacional".

Una representación muy positiva

En ese contexto se ponderó como muy positivo que "este nuevo espacio tenga dos representantes para defender 'los intereses de la provincia de Santa Fe, tal cual nos comprometimos".

Igualmente se coincidió en aportar "desde una mirada federal y productiva las herramientas necesarias para que al gobierno nacional y al país le vaya mejor".

Consolidación y unidad

Durante este nuevo encuentro de trabajo y camaradería también se hizo un repaso de la marcha del gobierno provincial en donde se convalidó unánimemente "el camino iniciado hace casi dos años, con un compromiso de fortalecer y potenciar líneas de acción para mejorar las respuestas que esperan el conjunto de los santafesinos".



