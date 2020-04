Carlos Parola: "Flexibilizar la cuarentena es muy peligroso"

Así lo manifestó el Ministro de Salud de la provincia ante el pedido de la Intendenta Interina de San Guillermo, Romina López, para habilitar todas las actividades comerciales en su ciudad. No obstante, la respuesta final llegará en la semana.

Carlos Parola explicó que no quiere polemizar y que analizará el pedido este lunes. Sin embargo, manifestó que "la idea de flexibilizar es muy peligrosa porque la gente no advierte la velocidad de propagación y eso no tiene retorno".

El Ministro dijo: "no soy proclive, desde la mirada de la salud, a flexibilizar pero lo analizo y responderemos. Sepan que la rapidez de dispersión del virus es de una magnitud tan grave que volver es difícil porque el daño es irreparable, hay que ser muy cuidadoso. Felices Pascuas".

Este lunes el Ministro de Salud analizará el pedido de la Intendente de San Guillermo y seguramente. también de otros intendentes.

Fuente:AM 1510