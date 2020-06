Confirman 2 nuevos casos de Covid-19 en Villa Ocampo, en Reconquista dieron negativo 49 casos sospechosos

La Región de Salud Reconquista confirma 2 nuevos casos de Covid-19 positivo en Villa Ocampo. En Reconquista dieron negativo los 49 casos sospechosos. No obstante se solicitan desde el municipio nuevos Hisopados, uno para la titular de Salud de Reconquista.-

En la tarde de este sábado 6 de junio se confirmó 18 casos negativos y 2 nuevos casos Positivos de Covid 19 en Villa Ocampo. En tanto los 49 casos sospechosos de la ciudad de Reconquista, dieron negativo para Covid-19.

A la fecha fueron confirmados en el Departamento General Obligado un total de 14 los casos positivos, correspondiendo 12 casos a la localidad de Villa Ocampo; 1 de la zona rural La Hortensia, distrito Tacuarendí; 1 de la ciudad de Reconquista.

Trece de los pacientes con Covid-19, entre ellos el de Reconquista, se encuentran con aislamiento obligatorio y con vigilancia epidemiológica; mientras que el de Villa Ocampo continúa internado en Sala de Aislamiento en el Hospital Central Reconquista con evolución favorable.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se indica:

- Aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

- La comunidad deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus. Deberán abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc.

Aprovechamos la oportunidad para recordarle a toda la comunidad de Villa Ocampo y el resto de las localidades de la Provincia de Santa Fe que ante cualquier síntoma, sospecha o duda deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios.

▶️ Protocolo de Actuación Ciudadana de Reconquista

✠Líneas habilitadas para denuncias sobre:

👉 Incumplimiento de aislamiento obligatorio.

👉 Ingreso de personas que provengan de zonas de circulación del virus o que hayan estado en contacto estrecho con personas con diagnóstico de COVID-19

3482 -304756 (WhatsApp)

0810-345-0497

Solicitan un nuevo hisopado para la agente de salud

El Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, resolvió solicitar a la titular de la Región de Salud de Reconquista, Dra. Leira Mansur, se realice un nuevo test a la integrante del equipo de Salud que había dado positivo para Covid-19, días atrás.

La misma se encuentra aislada a la fecha y se espera que se le realice un segundo hisopado para que sea analizado en Laboratorio.