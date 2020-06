Natalí Rollé: "Lo que menos me imaginé es que me hostiguen por hacer mi trabajo"

La Doctora Natalí Rollé aclaró su situación. "Hace años que por parte del Ministerio de Salud trabajo en La Rubia y en el Hospital Regional de Ceres. La Municipalidad empezó a tener denuncias de gente molesta porque yo viajaba a Ceres al Hospital a hacer mi trabajo. Es un pueblo, una ciudad chica, nos conocemos todos y podrían haberme golpeado la puerta para preguntarme cuál era mi situación. Lo que menos me imaginé es que me hostiguen por hacer mi trabajo. Soy trabajadora esencial y por eso no me correspondía hacer el aislamiento como estaban pidiendo", remarcó.