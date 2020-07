Festram endurece su postura ante anuncios del gobierno "No, así no va" expresó Leoni

⁣“El esquema de cronograma de pago difundido por el gobierno provincial este jueves generó el rechazo de sectores gremiales que analizan llevar adelante alguna medida de fuerza, incluso algunos ya anunciaron jornadas de paro a concretarse la semana próxima. Ante este panorama, la Provincia advirtió que se descontará el día a aquellos empleados estatales que no cumplan con la jornada de trabajo.”

⁣

⁣Lo aseguró el Secretario de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri en diálogo con “Aire de Santa Fe”. "La Provincia va a relevar quién cumple con el servicio", señaló el funcionario y continuó: "Quien no cumpla, se le descontará el día”

⁣

⁣El Movimiento Sindical Rosarino ya señaló su repudio ante estas declaraciones.

⁣

⁣Claudio Leoni, Secretario General de FESTRAM expresó al respecto de este anuncio del Gobierno de Omar Perotti:

⁣"… la Provincia viene dilatando las paritarias, se hicieron los sotas con el bono en nuestro sector municipal, joden con lo único que puede promover consumo que es el salario y además te amenazan. El Banco de Santa Fe no tiene para dar crédito y los dueños se fugaron 100 palos. Nos meten de prepo la ley de ART. No, así no va."