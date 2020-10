Gustavo Bosco elabora ibuprofeno inhalado

Este tratamiento es muy efectivo y está siendo utilizado en centros de salud de varias provincias del país, siempre y cuando sea bajo el consentimiento de los pacientes.

Gustavo decidió comenzar a fabricarlo a raíz de una nota que leyó por internet, en donde una farmacéutica de Santa Fe que realiza distintos tipos de preparados explicaba sobre el ibuprofeno inhalado. Para interiorizarse en el tema, la contactó y habló con ella al respecto.

“Ella me explicó, me dijo que estaban haciendo reuniones virtuales, las hicimos, me dijo que era algo que se podía preparar con lo que uno tenía en la farmacia más algo que me prestaron los colegas. Compramos las drogas, un par de instrumentos que me faltaban para mediciones e hicimos tres preparaciones. Vimos que salió dentro de los parámetros que el grupo pedía, le avisé a mi cuñada que está ligada a la junta de defensa civil y ella a gente del hospital para avisar que estamos en condiciones de preparar en caso de que se necesite”.

El farmacéutico explicó que ya realizó tres preparaciones de prueba y las condiciones están dadas para fabricar nuevamente si alguna persona de San Cristóbal lo llegara a necesitar. El tiempo de preparación es de tres horas aproximadamente y recomiendan esperar 24 horas para suministrarlo mediante nebulización a los pacientes. Además, Gustavo explicó que una vez listo, el ibuprofeno inhalado está apto para utilizar sólo 15 días desde la fecha de elaboración.

Si bien todavía no se lo solicitaron desde el hospital local, porque aun no hay un paciente que lo requiera, es un gran gesto el de Gustavo en animarse, intentar y lograr prepararlo.

Vale aclarar que se entrega de forma gratuita con la receta de un médico, identificando el nombre del paciente diagnosticado con covid-19 y debe ser firmada por dicho paciente o un familiar el consentimiento de aprobación.

“Ojalá que no se use, mi idea cuando empecé a hablar con la farmacéutica que es de Santa Fe era tenerlo por las dudas. El grupo, entre las condiciones que nos da para poder entrar al grupo es prepararlo y que lo entreguemos gratuito”.

Para suministrar el ibuprofeno inhalado, Gustavo detalló que “con un aparato de nebulización común se puede hacer, es una dosis de un mililitro de la solución con 2,5 de fisiológica y se hace la nebulización”.

Siempre solidaria con la comunidad, Gustavo le contó acerca de esto a los colegas de la ciudad y recibió mucho apoyo.

“Tenemos un grupo de whatsapp con los farmacéuticos de acá, les comenté un día qué es lo q estaba tratando de hacer, me brindaron el apoyo, parte económica y hasta me prestaron instrumentos para facilitarme el trabajo”.