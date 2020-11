Hay preocupación por la irresponsabilidad social del fin de semana

Creo que esto no sólo es responsabilidad de la gente sino de las autoridades que no supieron emitir los mensajes correctos para que se cumplan las disposiciones sanitarias. Acá no tenemos el más mínimo respeto al prójimo, afirmó el especialista.

Consultado sobre las consecuencias, no dudó en afirmar que esto va traer coletazos porque no se respetó nada de nada, por lo que si no nos cuidamos, los brotes serán inevitables. La pandemia no pasó y sino mire lo que está ocurriendo en Europa con la segunda ola.

Estar en casa, no es estar en la cárcel, graficó Trenaghi, por lo que es fundamental la responsabilidad social. Sólo un milagro podrá evitar un rebrote a partir de las irresponsabilidades que hemos visto en estos últimos días.

Por otra parte, insistió en que el país ha sido uno de los peores a la hora de concretar testeos, para ubicar asintomáticos y evitar la propagación de la enfermedad.

Al ser consultado sobre la llegada de la vacuna, opinó que hasta marzo-abril no habría una vacunación masiva, siendo muy optimista. Hay que tener en cuenta también la parte logística que demanda una vacunación de estas características