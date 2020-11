Proponen un bono para las personas que trabajaron en los controles de ingreso a la ciudad

El proyecto ya fue presentado en la última sesión del concejo y se encuentra en comisión para ser tratado en las próximas horas

El concejal Diego Sartin explicó que en dicha iniciativa está contemplado el reconocimiento a todo el personal que estuvo trabajando durante la pandemia en los accesos a la ciudad de San Cristóbal. No sólo el personal municipal sería el beneficiado, sino que, también incluiría al personal policial y de la salud, es decir, todos los que estuvieron abocados a los controles las 24 horas del día durante varios meses.

Al mismo tiempo, los concejales del bloque del Frente Progresista presentaron un proyecto similar y se estima que ambos se unifiquen en uno nuevo.

“El reconocimiento es hacia inspectores municipales, personal de salud, personal policial, personal que estuvo contratado, los que están por día y quienes estuvieron afectados a este gran trabajo que hicieron en la entrada de la ciudad. Tuvieron que aguantarse muchas cosas trabajando ahí, realmente que no sea un reconocimiento con un diploma o certificado sino que sea monetario también”, indicó el concejal Sartin.

Básicamente la propuesta es brindarles a esas personas una suma de $10.000 por única vez no remunerativa.

“Incluyo a todos los que estuvieron en la primera línea de fuego controlando nuestra entrada. Tenemos que juntarnos en comisión y vamos a ver con qué aval contamos para que esto se pueda llevar a cabo”, cerró el concejal de Cambiemos.