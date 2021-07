Morel y Lahaye explicaron por qué declinaron sus candidaturas a concejales

Como cierre a la controversia ocurrida ante la imposibilidad de que Aldo Ojeda ocupara el primer lugar en la lista de FdT, hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa donde los concejales del PJ fijaron posición sobre lo sucedido.

En primer lugar Carolina Morel confirmó su renuncia de forma indeclinable a la candidatura en la lista de concejales del justicialismo local, lo mismo hizo Cecilia Lahaye.

Morel señaló en primer lugar el protagonismo del grupo político que integra en el terreno electoral, como también su relación con los vecinos de la ciudad. "Es un profundo dolor para mi no poder participar" comentó la concejala. También remarcó que en todas las encuestas realizadas por distintos sectores políticos ella era la que contaba con más proyección de votos de todos los candidatos encuestados. Señaló que ante la propuesta de unidad que tenía como condición principal que ella ocupase el segundo lugar en la lista y el primero sería para un candidato cuyo perfil apuntaría a alguien de afuera de la política. Recordemos que por las razones conocidas, el candidato se tuvo que bajar. En ese sentido Morel remarcó que llevaron la propuesta del corrimiento pero que no fue aceptada. Dijo que esperaba la confianza del otro sector. Y que no es una propuesta seria la que se llevó a cabo por lo que forzó a su renuncia.

A su turno Cecilia Lahaye quien se sumó a la decisión "hubiera sido necesario llevar a una mujer en el primer lugar" dijo anunciando que enviará al tribunal electoral de la provincia su renuncia.

Luego el que tomó la palabra fue el Concejal Claudio Gaineddu, quien comentó su participación en el cuarto lugar suplente en la lista que lleva como primer candidato a Senador a Agustín Rossi. "Agustín me hizo participe en su lista junto a otros compañeros de distintos lugares de la provincia y de distintos sectores justicialista" además aclaro que es una forma de defender el peronismo santafesino, para que nadie se lo apropie y dijo que el sector al cual pertenece es el Alberto Fernandez y Cristina Fernandez de Kirchner. También remarcó que continuaran trabajando junto a Carolina Morel.-