Los primeros 6 meses del 2021 llovió casi el promedio anual

El Ing. Agr. Diego Cariola, extensionista del INTA San Cristóbal tiene en sus manos los registros de lluvia de los últimos 60 años. Asegura que, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, y mayo de 2021 llovió casi el promedio anual que se registra en nuestra zona.

“El promedio histórico de lluvias anuales registrados de INTA es de 1062 milímetros y este año llovió hasta el momento 1024 milímetros. Las lluvias son las esperadas, la distribución de las mismas es lo que complica. Los primeros 4 meses llovió casi la medida anual, en tanto junio, julio, agosto y septiembre, llevamos cuatro meses donde las lluvias son muy escasas. Para la tierra no es lo mismo que llueva el promedio anual los primeros 6 meses. Lo que ahora nos está salvando es la humedad acumulada en el suelo, que no sabemos hasta cuándo será un paliativo. La distribución no fue la mejor para las actividades productivas” detalló Cariola.

Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional envió el informe para el último trimestre del año.

“Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional lo divide en tres categorías: *Normal, *Normal inferior a la normal e *Inferior a la normal. En nuestra zona estamos en la intermedia: Normal o inferior a la normal. Corrientes y Misiones están en la categoría inferior a la normal. Necesitamos una lluvia de al menos 100 milímetros. Otra característica que se ha notado es que estamos frente a lluvias aisladas, en la misma zona no llueve la misma cantidad de milímetros” detalló el Ing. Agr. Diego Cariola

Apicultura

Las actividades productivas que tienen como socio estratégico al clima se han visto notoriamente afectadas. La apicultura, es una de las actividades que al parecer no sufrirá en el volumen de cosecha. “El monte, pese a la sequía floreció bastante bien. Lo que se vio afectado son los cultivos con raíces no tan profundas que aportan néctar y polen para las abejas como el trébol rojo, el nabo, que son plantas naturales que están en el ambiente. Si bien la cosecha no está definida, creemos que vendrá bien. El trébol blanco creador de excelente polen que permite que la colmena crezca, este año no ha estado” observó Cariola.