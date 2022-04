Dura respuesta del Frente de Todos a la incorporación de Sartín al municipio    

Pacto encubierto

El legislador justicialista dejó la sensación de la tensa situación que existe entre el oficialismo y la oposición en la nueva estructura del Concejo Municipal, donde el PJ tiene mayoría, por el doble voto de la presidenta Lorena Luna . Por otra parte el concejal habló de un "pacto encubierto para poner en funcionamiento al ex concejal Sartín, como parte del ingreso del PRO dentro del Frente oficialista". También cuestionó el "apuro" del ejecutivo para que se apruebe la creación de la secretaría de la producción y dijo que si no está clara la propuesta, su bloque no la aprobará. Por lo que insiste en la necesidad de que el ejecutivo presente más información que justifique la creación del cargo y dijo que no llegó ninguna información oficial sobre la asesoría que le permite a Diego Sartín ingresar al Municipio.-